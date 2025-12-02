Inicio de mejoramientos a estaciones de Policía con recursos de la Tasa de seguridad Foto: Gobernación de Antioquia

Carepa, Antioquia

La Gobernación de Antioquia desde la estación de Policía de Carepa, anunció el inicio de los mejoramientos de inmuebles entre estaciones y subestaciones, ubicadas en igual número de municipios de las nueve subregiones de Antioquia, con el objetivo de brindar condiciones adecuadas para los uniformados.

Dentro de este primer lote se realizarán (con una duración estimada de cinco meses) intervenciones integrales que incluyen reparación de techos, pintura, reparación de áreas comunes, redes eléctricas, sistemas hidrosanitarios.

Se intervendrán estaciones o subestaciones en: Andes, Betulia, Caramanta, Fredonia, Montebello, Venecia, Ciudad Bolívar, Buriticá, Cañasgordas, Frontino, Liborina, Uramita, Carepa, Chigorodó, San Carlos, Sabaneta, Caldas, Sonsón, Campamento, Ituango, San José de la Montaña, Cáceres, Puerto Berrío, Tarazá y Vegachí.

“Seguimos avanzando por más, buscando que cada peso que pagan generosamente los antioqueños en esta Tasa dignifique y mejore la labor de unos servidores públicos que, como ellos, trabajan con tanta abnegación y cariño”, manifestó Andrés Julián Rendón, Gobernador de Antioquia.

Estas adecuaciones dignifican y reconocen la labor de los uniformados en el departamento, mejorando la calidad de su vida laboral y la eficiencia operativa.

“Agradecer la intervención que se va a realizar por parte de la Gobernación de Antioquia, con el fin de mejorar las condiciones de vida del personal policial" agregó el Comantande de la estación de Policía de Carepa, Intendente jefe Alexander Olarte.

Con los recursos de la Tasa de Seguridad, la Gobernación de Antioquia entregará a la Fuerza Pública material de intendencia y movilidad, como lo son, vehículos blindados, chalecos antibalas, drones, cascos blindados, botas, motocicletas, antidrones, embarcaciones, entre otros materiales que ayudarán al mejoramiento laboral de la Fuerza Pública en Antioquia.