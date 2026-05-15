CTI capturó al presunto responsable de asesinar a estudiante en la estación de TM ‘Minuto de Dios’

La Fiscalía General de la Nación informó que fue capturado en el barrio Garcés Navas, de la localidad de Engativá, en Bogotá, el presunto responsable del homicidio de un estudiante universitario en una estación de TransMilenio.

Según se conoció, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) efectuaron la captura del supuesto homicida.

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Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 15 de abril, en la estación de TransMilenio ‘Minuto de Dios’.

“Este hombre, de 22 años, habría atacado al joven con un arma cortopunzante para arrebatarle el teléfono celular y posteriormente escapar del lugar”, señaló la Fiscalía.

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Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá lo presentará en las próximas horas ante un juez penal de control de garantías y le imputará los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas.