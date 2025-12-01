Yeison López es el deportista del año en Colombia: Repase todos los ganadores

Yeison López, ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024 / Getty Images) / Lars Baron

En la mañana de este lunes primero de diciembre se llevó a cabo en Bogotá la ceremonia del Deportista del Año 2025, en la edición número 65 del premio que entrega El Espectador y Movistar desde 1960.

El pesista Yeison López se llevó el premio más esperado del certamen, el Deportista del Año 2025. El chocoano de 26 años se coronó campeón del mundo en la categoría de los 88 kilogramos durante Mundial de Levantamiento de Pesas, que se llevó a cabo en Noruega. Lo hizo con récord en arranque al levantar 177 kilogramos y acumular 387 kilos en total.

“Es un orgullo estar aquí y representar a Colombia. Hago parte del deporte que más medallas le ha entregado a Colombia. Agradezco a El Espectador. También felicito a todos y que siga esta ceremonia, ¡muchas gracias!“, indicó Yeison López al recibir el premio.

🏆Uno de los premios más esperados del #DeportistadelAño2025 lo recibe Jeison López en la categoría Mayores. Campeón del mundo, con doble récord global y justo un año después de haber conseguido la medalla olímpica. 👉 https://t.co/IzLuWtb6MI pic.twitter.com/x0HfUWAK4e — Deportista del año (@EEdeportista) December 1, 2025

El podio lo terminó de completar, la atleta Natalia Linares, que ganó medalla de bronce en salto largo en el Mundial de Atletismo, y en tercer lugar Gabriela Rueda, patinadora que tuvo una destacable actuación en el Campeonato del Mundo.

Otros ganadores del certamen

Por otro lado, Hugo Rodallega, jugador de Independiente Santa Fe, recibió un reconocimiento por su excelente desempeño con el conjunto Cardenal y principalmente por su gol en la final de la Liga Colombiana-I ante Medellín, el cual le otorgó la décima estrella al León.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, ganó el premio al Dirigente del año luego de qué cinco de sus seis selecciones clasificaron a Mundiales de la FIFA en el 2025.