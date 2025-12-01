Colombia lidera la tabla de medallería de los Juegos Bolivarianos: así va la clasificación

¡Colombia continúa con paso firme en los Juegos Bolivarianos 2025! La delegación nacional sigue liderando la tabla de medallería y en el décimo día de competencias amplió su diferencia respecto a Venezuela y la local Perú, sus más directos perseguidores.

Al igual que ocurrió en la jornada pasada, los clavados y el billar le dieron más medallas al país. En la primera disciplina, Daniela Zapata ganó el oro y Gabriela Rusinque el bronce en la prueba de trampolín un metro, mientras que Leonardo García fue tercero en la plataforma 10 metros; respecto a la segunda, la pareja conformada por Lissette Cardona y Laura González se impuso en las pruebas por equipos femenina y mixta bola nueve.

En cuanto a otras disciplinas, destacó el ciclismo. Los equipos masculino y femenino de velocidad y persecución disputaron las cuatro finales del día y ganaron tres. Asimismo, en el surf, Margarita Conde ganó la medalla de plata en la modalidad longboard.

Con todo este panorama, la delegación nacional se mantiene en lo más alto de la tabla de medallería con 83 oros, 67 platas y 48 bronces.

Así va la tabla de medallería de los Juegos Bolivarianos