‘Los petristas arrepentidos somos más de 7 millones de colombianos’: Claudia López

La precandidata presidencial Claudia López, estuvo en 10 AM de Caracol Radio hablando acerca del panorama que tiene tanto ella como el país frente a las elecciones del próximo año. Acerca de esto, inició asegurando que su campaña va muy bien, sin embargo, el país va muy regular. Justificó esto, comentando que ha sido la única candidata que conoce realmente todas las regiones del país, que ha recorrido en un ‘camioncito’ que fue adaptado como una casa.

Frente a este viaje que emprendió la candidata, comentó que lo más bonito que se ha encontrado en su travesía es la gente, la pujanza y el no rendirse de los colombianos. Pero, por otro lado, aseguró que lo más doloroso, es ver como la mayoría de las personas viven como se vivía en Bogotá hace 40 años, en viviendas informales y sin agua potable.

Con relación a esto, López comentó que alrededor del país ha evidenciado un sentimiento de miedo por diferentes razones, dentro de las cuales, resaltó los cerca de 200.000 casos de violencia al año contra las mujeres, que es una de las señales de la creciente violencia que se ha presentado en Colombia. Sin embargo, estableció que este es un ‘miedo urbano’, pues en zonas rurales del país, el miedo no es que sean ‘manoseadas en transporte público’ o que ‘les roben el celular’ sino que les roben sus hijos para reclutarlos.

Además, se incluyó en lo que según ella es un sentimiento de desilusión, pues estableció que ha dedicado su vida entera al cambio, razón por la que votó por el cambio en las elecciones del 2022, pero así como ella, hubo 7 millones de petristas arrepentidos, a quienes no les cumplieron con el cambio que se les prometió.

Noticia en desarrollo