“Al que le da miedo es a Sergio Fajardo, no a mí”: Claudia López habla de posibles alianzas

Claudia López, precandidata presidencial, respondió el Quiz de 10AM. Habló de una eventual alianza con Sergio Fajardo, de la posibilidad de votar nuevamente por algún candidato del petrismo y reveló detalles de su vida íntima.

Otras noticias: ‘Los petristas arrepentidos somos más de 7 millones de colombianos’: Claudia López

Claudia López habla de posibles alianzas

Estas fueron sus respuestas:

- ¿Por qué no volver a intentar una fórmula que podría ser ganadora, Claudia-Fajardo o Fajardo-Claudia?

Yo estoy lista, nunca me he negado. Al que le da miedo esa fórmula es a Sergio, no a mí.

- ¿Qué le responde a quienes la tildan de oportunista o camaleónica?

Que ese es el precio que pagamos los que hemos enfrentado a Uribe y su parapolítica, y a Petro y su desastre de cambio.

- Sabemos que estamos en campaña, ¿pero le gustaría volver a intentar ser mamá?

Ya por la edad renunciamos a ese sueño. Fue un sueño que intentamos muchas veces, no lo pudimos lograr, pero uno en la vida tiene que aceptar cuando las cosas pasan y doblar la página.

- ¿La Alcaldía de Claudia López falló o cumplió?

Cumplió. Cumplimos nuestro plan de gobierno. Todo lo que vine a hacer como alcaldesa y lo que propuse en el plan de gobierno lo cumplimos.

Lea también: “Yo soy la única candidata que va a enfrentar a Petro y a Uribe”: Claudia López

- ¿Por qué tanta rivalidad entre las mujeres que quieren ser presidenta, por ejemplo, usted con Vicky Dávila?

Rivalidad no. Vicky usó su posición de periodista falsa, se inventó un montaje, falsificó documentos para tratar de enlodarme con corrupción, eso es mezquindad miserable.

- ¿Volvería a votar por el petrismo?

No, no se lo merecen. Desperdiciaron una oportunidad histórica.

- ⁠Sigue enamorada de Angélica Lozano, ¿cuál es la fórmula?

Sigo más enamorada de Angélica Lozano que cuando la conocí. Yo lo mejor que estoy en la vida es bien casada.

Lea también: