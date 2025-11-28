“¿Nacional no es tan bueno como parecía?“: El Pulso del Fútbol

Atlético Nacional, gran favorito para llegar a la final en el Grupo A de los cuadrangulares del fútbol colombiano, se ubica segundo de su zona con 5 puntos, los mismos que el Junior, al cabo de tres fechas.

Los antioqueños tienen en su contra haber disputado ya dos de sus tres compromisos en condición de local. Precisamente en el más reciente, ante los barranquilleros, igualaron 1-1 en Itagüí.

En El Pulso del Fútbol, Steven Arce y José Alberto Ortiz hablaron de la actualidad del equipo antioqueño, respondieron la pregunta de si “¿Nacional no es tan bueno como parecía?“.

“¿No es tan bueno Nacional como parecía? La sorpresa y por ahí quiero arranca, porque hay polémica arbitral, yo no esperaba que Junior hiciera un partido tan serio como el que hizo ayer. Ese equipo ha madurado, ha venido progresando notablemente. En el Todos contra Todos tuvo un momento brillante, el inicio, luego se cayó y luego dejó un montón de dudas entre algunos resultados buenos y malos, pero yo lo veo serio. No digo que le pasó por encima, las oportunidades de gol fueron 50/50. Lo jugó con categoría y con carácter", mencionó Arce.

Ortiz, por su parte, insistió en la irregularidad del fútbol colombiano: “Los equipos colombianos son muy irregulares, eso queda ratificado. Para mí Nacional sigue siendo un muy buen equipo y es un favorito a ganar el cuadrangular, tiene momentos muy brillantes. Anoche lo castigó la falta de eficacia. El marcador, para los dos lados, fue muy corto”.

Junior y Nacional se estarán midiendo el próximo domingo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por la cuarta fecha del Grupo A. El juego dará inicio a las 6:30PM.