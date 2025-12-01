Qué pasa si Medellín gana, empate o pierde con América en cuadrangulares de Liga Colombiana

Liga Colombiana

El equipo antioqueño es último del Grupo A con apenas un punto.

XI inicial de Independiente Medellín / Colprensa

Juliana Sofía Ramírez Araque

Independiente Medellín inició la primera fase del segundo semestre con el pie derecho, al tener un gran desempeñó en las 20 jornadas de la Liga Colombiana y clasificar a los cuadrangulares como líder de la tabla. Sin embargo, en cuadrangulares, al Poderoso se le ha complicado defender su ventaja deportiva, dado que se encuentra último del Grupo A con solamente un punto de 12 posibles.

¿Cuándo vuelve a jugar Medellín?

Independiente Medellín se medirá con América de Cali en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:00 de la noche de este lunes primero de diciembre, partido que corresponde a la cuarta fecha del Grupo A de los cuadrangulares de la Liga Colombiana.

Estas son las cuentas que necesita el DIM

Independiente Medellín, que clasificó en el primer lugar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana-II y obtuvo el punto invisible, está atravesando un panorama bastante complicado, pues de las cuatro fechas disputadas de cuadrangulares, solamente ha sumado un punto tras empatar 0-0 con Atlético Nacional. En las dos fechas restantes perdió con Junior (0-1) en condición de visitante y (1-2) con América en Cali.

De acuerdo a esto, el Poderoso está obligado a llevarse los tres puntos ante América en el Atanasio Girardot, de no hacerlo terminaría su participación en el presente campeonato.

Qué pasa si Medellín gana, empate o pierde con América

Si gana: Necesita llevarse los tres puntos en casa para quedar con 4 puntos y ascender a la tercera casilla del Grupo A. Pues al tener la ventaja deportiva por haber clasificado en el primer lugar a los cuadrangulares, entraría en la lucha de avanzar a la final de la Liga.

Si empata: Llegaría a dos unidades, resultado que no le favorece puesto que permanecería en el último lugar del grupo. Necesitaría ganar lo que le queda y que Junior pierda sus próximos dos partidos. Con ello, clasificaría gracias al punto invisible.

Si pierde: Quedaría eliminado definitivamente de la Liga Colombiana, sin ninguna posibilidad matemática, como es el caso de Fortaleza e Independiente Santa Fe, que son los dos equipos a los que se le terminó la ilusión de jugar la final.

