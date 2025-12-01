Qué pasa si Medellín gana, empate o pierde con América en cuadrangulares de Liga Colombiana
El equipo antioqueño es último del Grupo A con apenas un punto.
Independiente Medellín inició la primera fase del segundo semestre con el pie derecho, al tener un gran desempeñó en las 20 jornadas de la Liga Colombiana y clasificar a los cuadrangulares como líder de la tabla. Sin embargo, en cuadrangulares, al Poderoso se le ha complicado defender su ventaja deportiva, dado que se encuentra último del Grupo A con solamente un punto de 12 posibles.
¿Cuándo vuelve a jugar Medellín?
Independiente Medellín se medirá con América de Cali en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:00 de la noche de este lunes primero de diciembre, partido que corresponde a la cuarta fecha del Grupo A de los cuadrangulares de la Liga Colombiana.
Estas son las cuentas que necesita el DIM
Independiente Medellín, que clasificó en el primer lugar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana-II y obtuvo el punto invisible, está atravesando un panorama bastante complicado, pues de las cuatro fechas disputadas de cuadrangulares, solamente ha sumado un punto tras empatar 0-0 con Atlético Nacional. En las dos fechas restantes perdió con Junior (0-1) en condición de visitante y (1-2) con América en Cali.
De acuerdo a esto, el Poderoso está obligado a llevarse los tres puntos ante América en el Atanasio Girardot, de no hacerlo terminaría su participación en el presente campeonato.
Qué pasa si Medellín gana, empate o pierde con América
Si gana: Necesita llevarse los tres puntos en casa para quedar con 4 puntos y ascender a la tercera casilla del Grupo A. Pues al tener la ventaja deportiva por haber clasificado en el primer lugar a los cuadrangulares, entraría en la lucha de avanzar a la final de la Liga.
Si empata: Llegaría a dos unidades, resultado que no le favorece puesto que permanecería en el último lugar del grupo. Necesitaría ganar lo que le queda y que Junior pierda sus próximos dos partidos. Con ello, clasificaría gracias al punto invisible.
Si pierde: Quedaría eliminado definitivamente de la Liga Colombiana, sin ninguna posibilidad matemática, como es el caso de Fortaleza e Independiente Santa Fe, que son los dos equipos a los que se le terminó la ilusión de jugar la final.