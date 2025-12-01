Noviembre cerró con una reducción del 26% en homicidios en el Atlántico

El Sistema Civil de Alertas Tempranas, liderado por el expersonero Arturo García, confirmó que noviembre de 2025 cerró con 66 homicidios en el Atlántico, una reducción del 26% frente a los 89 casos registrados en noviembre de 2024. Aunque la cifra sigue siendo alta, representa 23 vidas salvadas en un contexto de alta persistencia de la violencia.

El descenso estaría relacionado con mayores acciones de prevención y presencia institucional en zonas críticas, así como efectos parciales del sometimiento y cese de hostilidades de estructuras armadas vinculadas a los diálogos de Paz Total.

Sicariato: la modalidad predominante

El análisis de 263 titulares judiciales muestra que de los 66 homicidios, 52 ocurrieron bajo modalidad de sicariato. En la mayoría de los casos se repitió el patrón de “conductor y parrillero”, una práctica que continúa siendo dominante en el departamento.

Distribución territorial de los homicidios

En el Área Metropolitana de Barranquilla ocurrieron 56 homicidios. La capital registró 34 casos distribuidos así:

Suroccidente: 14

Suroriente: 8

Metropolitana: 7

Riomar: 4

Norte Centro Histórico: 1

Barrios como El Bosque, Ciudadela 20 de Julio, 7 de Abril, Me Quejo, Loma Roja y Carrizal siguen siendo focos críticos por disputas entre estructuras criminales por el control territorial. En los demás municipios del área metropolitana se reportaron:

Soledad: 14

Galapa: 2

Malambo: 1

En el resto del departamento:

Baranoa: 5

Sabanalarga: 4

Palmar de Varela: 3

Sabanagrande: 2

Juan de Acosta: 1

Alejandro Blanco, politólogo de la Universidad Libre, analizó el comportamiento de la violencia en noviembre y señaló:

“En municipios como Baranoa, Sabanalarga, Sabanagrande o Palmar, las cifras muestran un crecimiento que es sintomático: parece haber un desplazamiento de la violencia hacia estas zonas. Esto podría explicarse, en parte, por la tregua impulsada por el Gobierno entre bandas criminales. Aunque estas estructuras se comprometieron a reducir los homicidios, no han dejado de existir y, para sostenerse, continúan delinquiendo. Por eso, la violencia no desaparece, sino que se reacomoda”, explicó.

Su lectura se centra en los factores estructurales, el reacomodo de grupos armados y la vulnerabilidad persistente en sectores donde la presencia institucional es intermitente.

Jóvenes en riesgo y dos masacres en noviembre

Un aspecto crítico del informe es que 24 de las 66 víctimas tenían entre 7 y 28 años, una señal de alerta sobre la instrumentalización de jóvenes por parte de grupos criminales y las retaliaciones en su contra. El mes también dejó dos masacres:

Villas de Cordialidad (Barranquilla): t res personas asesinadas y dos mujeres heridas por un conflicto entre dos familias vinculadas a venta de estupefacientes.

(Barranquilla): t por un conflicto entre dos familias vinculadas a venta de estupefacientes. Palmar de Varela: tres víctimas, residentes del barrio Las Flores.

Además, 11 personas quedaron heridas en ataques sicariales.

Violencia contra mujeres y casos pendientes

Cuatro mujeres fueron asesinadas en noviembre en barrios de Barranquilla y Soledad. Con estos hechos, el Atlántico suma 52 mujeres asesinadas en 2025, una cifra que mantiene en alerta a organizaciones sociales.

Sigue pendiente la investigación por la desaparición de una madre y su hija en Loma Roja, caso que continúa en manos de la Fiscalía.

Nuevas autoridades y mesas de Paz Urbana

Noviembre coincidió con la instalación de las Mesas de Trabajo de la Sociedad Civil en los diálogos de Paz Urbana, que buscan disminuir violencias urbanas y promover acuerdos comunitarios. El Atlántico también recibió nuevos liderazgos institucionales:

Coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez : nuevo comandante de la Mebar

: nuevo comandante de la Mebar Coronel Eddy Sánchez Sandoval : nuevo comandante departamental

: nuevo comandante departamental Nuevo Director de Fiscalías: con prioridad en crimen sicarial, extorsión y delitos de alto impacto

Las autoridades anunciaron estrategias integradas y trabajo territorial, resaltando la importancia de la denuncia ciudadana para lograr resultados sostenido.