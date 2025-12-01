Barranquilla

Sectores de Barranquilla, Soledad y del Atlántico que estarán sin energía HOY 1 de diciembre

La empresa Air-e anunció trabajos que se extenderán, en algunos barrios, hasta las 4:40 de la tarde.

Foto: Cortesía AIR-E intervenida

Para este 1 de diciembre, la empresa Air-e Intervenida señaló que cambiará postes en el barrio Porvenir, en el municipio de Soledad.

“Los trabajos se llevarán a cabo entre las 9:40 de la mañana y las 4:40 de la tarde. Durante las obras se suspenderá el suministro de energía en el sector de las calles 15 a la 18, entre las carreras 26B y 27”, dijo la empresa.

Sin energía en otros sectores

Por otra parte, en el corregimiento de Pendales, se realizarán adecuaciones menores en la calle 2 con la carrera 5, entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Finalmente, se reubicará poste y redes en la calle 63 con la carrera 6K1, en el barrio El Bosque, en el horario de 9:00 de la mañana a 4:55 de la tarde.

