Marlon Torres ilusiona a la hinchada del Tolima: “Tenemos la mentalidad de llegar a la final”

Deportes Tolima le ganó a Independiente Santa Fe sobre el final del compromiso con anotación de Adrián Parra en el estadio Manuel Murillo Toro, por la fecha 4 de los cuadrangulares en la Liga Colombiana. El cuadro Pijao llegó así a 10 puntos en el Grupo B, dando un paso importante hacia la final por la estrella de navidad.

Uno de los jugadores claves en este buen momento del cuadro Pijao es Marlon Torres, el experimentado zaguero central 29 años. En diálogo con El VBar Caracol, habló sobre lo gratificante que ha sido para el equipo los buenos resultados hasta el momento y su objetivo en este campeonato.

“Contento con la gente por el respaldo, es de valorar y esperemos que todos terminemos así el año, todos para el mismo lado”, indicó Torres, tras la buena asistencia que hubo en Ibagué con 15.970 almas para este encuentro.

Sobre el juego con Santa Fe: Fueron momentos de partido tensionantes. Santa Fe estaba mejorando sus situaciones de gol y al sacarlo de la raya sabía la importancia y lo que significaba para nosotros, por eso lo celebré de esa manera.

La humildad es la raíz de un verdadero guerrero.



Siempre con los pies en la tierra, sabemos de donde venimos, y quien nos ayuda.



TODOS JUNTOS TRIBU 🔥🏹 GRACIAS POR ESTAR EN LA HOGUERA DEL INDIO pic.twitter.com/aOKNyZVNxf — Club Deportes Tolima (@cdtolima) November 30, 2025

El equipo dirigido por Lucas González, no pierde desde el 11 de octubre cuando cayó 1-2 ante Envigado por la fecha 15 del todos contra todos, desde entonces acumula nueve juegos sin perder y se perfila como el favorito para pasar a la final por su zona.

“Nos hemos caracterizado por defender bien nuestra área, que nos hagan pocos goles. Al principio no comenzamos tan bien por la idea del profe, que poco a poco la fuimos asimilando y lo asimilamos rápido, entendimos lo que el profe quería y lo plasmamos en la cancha. Hemos hecho las cosas bien, pero no ha sido fácil, ha sido con esfuerzo y con errores y hoy en día tenemos un equipo un poco más desequilibrado”, comentó el central del Tolima.

Sobre la posible final: “Tenemos la mentalidad de llegar a la final y ese no fue el último partido. Tenemos una final con Bucaramanga, ellos pensarán lo mismo. Ya nos enfrentamos acá, vamos a hacer lo posible por clasificar a la final lo más rápido posible”.

El proyecto del plantel tolimense, parece consolidarse cada vez más en la unión entre sus jugadores y el cuerpo técnico, ante esto el barranquillero mencionó: “La idea siempre fue que todos tiráramos para el mismo lado, tanto la hora de atacar como de defender. Muchos jugadores no estaban acostumbrados a defender el balón o ir al ataque siempre, eso lo hemos asimilado. A la hora de defender lo hace Parra, Lencina… hoy ves un grupo compacto cuando no". tenemos el balón".