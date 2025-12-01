Medellín registra siete lesionados con pólvora durante “la alborada de diciembre”

Medellín, Antioquia

A corte de las 6:00 a.m., Medellín registra siete personas lesionadas por pólvora durante la alborada que marca el inicio de diciembre. Las autoridades reportaron que, pese a las campañas de prevención, los controles y la lluvia que cayó en distintos sectores de la ciudad, se presentaron quemaduras y afectaciones derivadas del uso de artefactos pirotécnicos.

El informe preliminar señala que este número podría aumentar en el transcurso del día, debido a que no todos los lesionados consultan de inmediato los servicios de salud o reportan los incidentes de forma oportuna.

Contexto del balance inicial

La alborada es una de las jornadas con mayor riesgo de lesiones por el uso irregular de pólvora. En años anteriores, Medellín ha registrado aumentos significativos entre los reportes iniciales y el consolidado final del 1 de diciembre, motivo por el cual las autoridades mantienen seguimiento durante toda la jornada.

La administración distrital insistió en las restricciones para el uso, fabricación, comercialización y almacenamiento de pólvora, y reiteró los llamados para prevenir afectaciones a la salud y riesgos adicionales como incendios y accidentes graves.