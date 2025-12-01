Capturado coordinador de estupefacientes del GDO “El Mesa”

La ceja, Antioquia

En el municipio de La Ceja, la Policía Nacional a través de la Seccional de Investigación Criminal “SIJIN” y mediante la estrategia operacional “Actuando por Antioquia”, se logró la captura por orden judicial de alias “JULIÁN”.

Esta captura fue el resultado de más de dos meses de investigación y seguimiento técnico, por ello, se logró dar con el paradero del capturado, permitiendo así materializar la orden judicial.

Alias “JULIÁN”, era el responsable de contolar y suministrar los expendios urbanos del Grupo Delicuencial Organizado, también administraba los puntos de distribución y dirigía la comercialización de sustancias ilícitas.

Esta captura afecta directamente la estructura de la organización, debilitando la financiación del GDO.

La captura de alias “JULIÁN”, representa un avance crucial en la lucha contra el narcotráfico, al desarticular un eslabón clave en la estructura logística del GDO, “El Mesa”. Con este resultado, la Policía Nacional debilita la capacidad operativa de la organización criminal y reafirma su compromiso con la comunidad.