¡Gran subida! Precio del café para HOY, 1 de diciembre, según el cierre de la Bolsa de Nueva York
Conozca el precio del café en las principales ciudades de Colombia, y a su vez, la cotización del mismo en dólares
En los últimos días, se ha llevado a cabo el Congreso Nacional de Cafeteros, un encuentro que busca unir y exaltar el trabajo de varios líderes en el gremio cafetero, resaltando su ardua labor y compromiso por siempre fabricar uno de los cafés más reconocidos en el mundo, así lo dejó entre ver el gerente de la federación, Germán Bahamon:
“Con convicción, con coraje, con orgullo y con esperanza, sigamos demostrando que este gremio no improvisa. Este gremio construye. Esta institución trasciende. Porque hoy, mañana y siempre: sabemos lo que hacemos”.
Precio del café hoy en Colombia 1 de diciembre
El precio de la pasilla en Colombia, se ha mantenido desde hace meses sobre el mismo valor, siendo este de 10.000 Kg/COP.
Por otro lado, la Federación Nacional de Cafeteros, a diario, saca un informe en el que presenta varios detalles acerca del café, ya sea sobre su carga, kilo y arroba, entre otros. Siendo así, para este 1 de diciembre, el precio del café, hoy en Colombia, es de 2,916,000 COP.
Precio del café en las principales ciudades de Colombia
En las principales ciudades de Colombia, el precio del café lo establece la Federación Nacional de Cafeteros en un informe que se publica a diario. Este es el valor establecido, para este 1 de diciembre:
- Armenia: Carga 2,916,500 – Kilo 23,332 – Arroba 291,650
- Bogotá: Carga 2,915,250 – Kilo 23,322 – Arroba 291,525
- Bucaramanga: Carga 2,914,875 – Kilo 23,319 – Arroba 291,488
- Buga: Carga 2,917,250 – Kilo 23,338 – Arroba 291,725
- Chinchiná: Carga 2,916,375 – Kilo 23,331 – Arroba 291,638
- Cúcuta: Carga 2,914,375 – Kilo 23,315 – Arroba 291,438
- Ibagué: Carga 2,915,625 – Kilo 23,325 – Arroba 291,563
- Manizales: Carga 2,916,375 – Kilo 23,331 – Arroba 291,638
- Medellín: Carga 2,915,625 – Kilo 23,325 – Arroba 291,563
- Neiva: Carga 2,914,750 – Kilo 23,318 – Arroba 291,475
- Pamplona: Carga 2,914,500 – Kilo 23,316 – Arroba 291,450
- Pasto: Carga 2,914,500 – Kilo 23,316 – Arroba 291,450
- Pereira: Carga 2,916,375 – Kilo 23,331 – Arroba 291,638
- Popayán: Carga 2,916,625 – Kilo 23,333 – Arroba 291,663
- Santa Marta: Carga 2,918,125 – Kilo 23,345 – Arroba 291,813
- Valledupar: Carga 2,915,750 – Kilo 23,326 – Arroba 291,575
Precio del café en dólares HOY, 1 de diciembre
En Colombia, el dólar ha presentado cambios importantes en relación con la cotización de su precio en el país, puesto que, a mediados de año, este tenía un valor que se posicionaba sobre los $3.900 pesos.
Es así que, en estos últimos meses, ha bajado su precio, llegando a cotizarse por debajo de los $3.800 pesos, una tasa que no se veía desde hace mucho tiempo. Con base en ello, Investing es una plataforma web que se dedica a presentar indicadores económicos en tiempo real, ya sea de insumos y productos. Teniendo en cuenta la información presentada, HOY, 1 diciembre, el precio del café en dólares, es de 381,35 USD, es decir, un incremento del 0,04%, un aproximado de 0,15 USD.
