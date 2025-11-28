¡Volvió a subir! Precio del café HOY, 28 de noviembre, según la Federación Nacional de Cafeteros
El Congreso Nacional de Cafeteros es un evento importante que reúne a varios líderes del gremio. Conozca aquí los detalles de esta reunión y el precio que estableció la FNC para las principales ciudades del país
En los últimos días, se ha llevado a cabo la versión 94 del Congreso Nacional Cafetero, donde reunieron varios líderes en el que la Federación Nacional de Cafeteros, reafirmó su compromiso con las familias productoras, es decir, con los caficultores que día a día se esfuerzan por sacar el mejor grano.
Asimismo, Germán Alonso Preciado, Segundo Vicepresidente del Congreso, declaró lo siguiente durante el Congreso: “desde este 94.º Congreso Cafetero salimos más fuertes, más unidos y más comprometidos que nunca con el futuro de nuestras familias productoras. Cuando el gremio camina unido, nada nos detiene”.
Por otro lado, este tipo de encuentro fomentan a que se revele cómo ha sido el comportamiento de la producción de café en el país, aparte, de reunirse con personas del gremio que buscan cuidar y fortalecer este sector tan importan del país.
Federación Nacional de Cafeteros, precio del café HOY, 28 de noviembre
Cada día, la Federación Nacional de Cafeteros publica un informe diario en el que brindan diversos detalles acerca del café y su cierre en la Bolsa de Nueva York. Es así que, para este 28 de noviembre, el precio de la carga de café, se estableció en $2.884.000 COP, un leve aumento, ya que el día de ayer, 27 de noviembre, su cotización fue de $2.852.000 COP, es decir que, tuvo un crecimiento de $32.000 pesos.
A su vez, el precio de la pasilla contenida se mantiene en los 10.000 kg/COP. Hasta el momento no hay actualizaciones en los informes presentados por la federación. Cabe recalcar que, este valor se ha mantenido desde hace un par de meses.
Precio del café en las principales ciudades de Colombia HOY, 28 de noviembre
En las principales ciudades de Colombia, el precio del café lo establece la Federación Nacional de Cafeteros en un informe que se publica a diario. Este es el valor establecido, para este 28 de noviembre:
- Armenia: Carga 2,884,500 – Kilo 23,076 – Arroba 288,450
- Bogotá: Carga 2,883,250 – Kilo 23,066 – Arroba 288,325
- Bucaramanga: Carga 2,882,875 – Kilo 23,063 – Arroba 288,288
- Buga: Carga 2,885,250 – Kilo 23,082 – Arroba 288,525
- Chinchiná: Carga 2,884,375 – Kilo 23,075 – Arroba 288,438
- Cúcuta: Carga 2,882,375 – Kilo 23,059 – Arroba 288,238
- Ibagué: Carga 2,883,625 – Kilo 23,069 – Arroba 288,363
- Manizales: Carga 2,884,375 – Kilo 23,075 – Arroba 288,438
- Medellín: Carga 2,883,625 – Kilo 23,069 – Arroba 288,363
- Neiva: Carga 2,882,750 – Kilo 23,062 – Arroba 288,275
- Pamplona: Carga 2,882,500 – Kilo 23,060 – Arroba 288,250
- Pasto: Carga 2,882,500 – Kilo 23,060 – Arroba 288,250
- Pereira: Carga 2,884,375 – Kilo 23,075 – Arroba 288,438
- Popayán: Carga 2,884,625 – Kilo 23,077 – Arroba 288,463
- Santa Marta: Carga 2,886,125 – Kilo 23,089 – Arroba 288,613
- Valledupar: Carga 2,883,750 – Kilo 23,070 – Arroba 288,375
Precio del café en dólares
El dólar es una de las divisas más importantes del mundo, ya que su circulación suele ser más común que otras monedas. En Colombia, su precio ha ido disminuyendo, llegando a estar sobre los $3.700 pesos.
Es así que, plataformas como Investing, realizan seguimientos en tiempo real sobre el comportamiento del mercado financiero, incluyendo estas divisas, productos, marcas e insumos. Según esta información, el precio del café en dólares para este 28 de noviembre, se estableció en 378,95 USD, es decir, que tuvo una disminución del 0,20%, que vendría siendo un aproximado de 0,75 USD.
