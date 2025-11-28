¡Volvió a subir! Precio del café HOY, 28 de noviembre, según la Federación Nacional de Cafeteros

En los últimos días, se ha llevado a cabo la versión 94 del Congreso Nacional Cafetero, donde reunieron varios líderes en el que la Federación Nacional de Cafeteros, reafirmó su compromiso con las familias productoras, es decir, con los caficultores que día a día se esfuerzan por sacar el mejor grano.

Asimismo, Germán Alonso Preciado, Segundo Vicepresidente del Congreso, declaró lo siguiente durante el Congreso: “desde este 94.º Congreso Cafetero salimos más fuertes, más unidos y más comprometidos que nunca con el futuro de nuestras familias productoras. Cuando el gremio camina unido, nada nos detiene”.

Por otro lado, este tipo de encuentro fomentan a que se revele cómo ha sido el comportamiento de la producción de café en el país, aparte, de reunirse con personas del gremio que buscan cuidar y fortalecer este sector tan importan del país.

Federación Nacional de Cafeteros, precio del café HOY, 28 de noviembre

Cada día, la Federación Nacional de Cafeteros publica un informe diario en el que brindan diversos detalles acerca del café y su cierre en la Bolsa de Nueva York. Es así que, para este 28 de noviembre, el precio de la carga de café, se estableció en $2.884.000 COP, un leve aumento, ya que el día de ayer, 27 de noviembre, su cotización fue de $2.852.000 COP, es decir que, tuvo un crecimiento de $32.000 pesos.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 2️⃣8️⃣ de noviembre

A su vez, el precio de la pasilla contenida se mantiene en los 10.000 kg/COP. Hasta el momento no hay actualizaciones en los informes presentados por la federación. Cabe recalcar que, este valor se ha mantenido desde hace un par de meses.

Precio del café en las principales ciudades de Colombia HOY, 28 de noviembre

En las principales ciudades de Colombia, el precio del café lo establece la Federación Nacional de Cafeteros en un informe que se publica a diario. Este es el valor establecido, para este 28 de noviembre:

Armenia: Carga 2,884,500 – Kilo 23,076 – Arroba 288,450

Carga 2,884,500 – Kilo 23,076 – Arroba 288,450 Bogotá: Carga 2,883,250 – Kilo 23,066 – Arroba 288,325

Carga 2,883,250 – Kilo 23,066 – Arroba 288,325 Bucaramanga: Carga 2,882,875 – Kilo 23,063 – Arroba 288,288

Carga 2,882,875 – Kilo 23,063 – Arroba 288,288 Buga: Carga 2,885,250 – Kilo 23,082 – Arroba 288,525

Carga 2,885,250 – Kilo 23,082 – Arroba 288,525 Chinchiná: Carga 2,884,375 – Kilo 23,075 – Arroba 288,438

Carga 2,884,375 – Kilo 23,075 – Arroba 288,438 Cúcuta: Carga 2,882,375 – Kilo 23,059 – Arroba 288,238

Carga 2,882,375 – Kilo 23,059 – Arroba 288,238 Ibagué: Carga 2,883,625 – Kilo 23,069 – Arroba 288,363

Carga 2,883,625 – Kilo 23,069 – Arroba 288,363 Manizales: Carga 2,884,375 – Kilo 23,075 – Arroba 288,438

Carga 2,884,375 – Kilo 23,075 – Arroba 288,438 Medellín: Carga 2,883,625 – Kilo 23,069 – Arroba 288,363

Carga 2,883,625 – Kilo 23,069 – Arroba 288,363 Neiva: Carga 2,882,750 – Kilo 23,062 – Arroba 288,275

Carga 2,882,750 – Kilo 23,062 – Arroba 288,275 Pamplona: Carga 2,882,500 – Kilo 23,060 – Arroba 288,250

Carga 2,882,500 – Kilo 23,060 – Arroba 288,250 Pasto: Carga 2,882,500 – Kilo 23,060 – Arroba 288,250

Carga 2,882,500 – Kilo 23,060 – Arroba 288,250 Pereira: Carga 2,884,375 – Kilo 23,075 – Arroba 288,438

Carga 2,884,375 – Kilo 23,075 – Arroba 288,438 Popayán: Carga 2,884,625 – Kilo 23,077 – Arroba 288,463

Carga 2,884,625 – Kilo 23,077 – Arroba 288,463 Santa Marta: Carga 2,886,125 – Kilo 23,089 – Arroba 288,613

Carga 2,886,125 – Kilo 23,089 – Arroba 288,613 Valledupar: Carga 2,883,750 – Kilo 23,070 – Arroba 288,375

Precio del café en dólares

El dólar es una de las divisas más importantes del mundo, ya que su circulación suele ser más común que otras monedas. En Colombia, su precio ha ido disminuyendo, llegando a estar sobre los $3.700 pesos.

Es así que, plataformas como Investing, realizan seguimientos en tiempo real sobre el comportamiento del mercado financiero, incluyendo estas divisas, productos, marcas e insumos. Según esta información, el precio del café en dólares para este 28 de noviembre, se estableció en 378,95 USD, es decir, que tuvo una disminución del 0,20%, que vendría siendo un aproximado de 0,75 USD.

