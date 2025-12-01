Empieza el pico y placa para motos en 20 municipios del Atlántico: entérese aquí cuáles son

Desde este lunes 1 de diciembre comenzó a aplicarse el pico y placa unificado para motos, motocarros y cuatrimotos en 20 municipios del Atlántico. La norma rige en vías secundarias, terciarias y carreteras departamentales. Para hoy, la restricción aplica para los vehículos con dígitos 1 y 2.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La medida forma parte del decreto 000362, sancionado por el gobernador Eduardo Verano, el cual también establece la prohibición de movilidad nocturna los fines de semana para este tipo de vehículos.

Autoridades explican el propósito

De acuerdo con el director de Tránsito del Atlántico, Carlos Granados, esta estrategia hace parte de un plan integral para ordenar la circulación y reducir riesgos viales en zonas rurales y corredores departamentales.

“El gobernador Eduardo Verano ya firmó el decreto de pico y placa para unificar las medidas que tiene el departamento y permitir que los municipios que lo deseen se acojan a él. Este decreto se socializó durante noviembre y empezó a aplicarse en diciembre, extendiéndose también para el próximo año. Además, incluye la restricción de circulación de motos en las vías secundarias entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. ¿Por qué esta medida? Porque cuando la implementamos el año pasado durante diciembre, enero y Carnaval, dio muy buenos resultados y redujo significativamente la accidentalidad”, explicó.

LEA TAMBIÉN: Supersalud removió a Fredys Socarrás como agente de la ESE Universitaria del Atlántico

Municipios donde aplica el decreto

El pico y placa unificado rige en los municipios de: Malambo, Puerto Colombia, Galapa, Juan de Acosta, Piojó, Tubará, Baranoa, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Polonuevo, Sabanagrande, Sabanalarga, Repelón, Usiacurí, Santa Lucía, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz y Suan.

Por su parte, Barranquilla, Soledad y Luruaco no hacen parte de la medida y mantendrán sus propias regulaciones.