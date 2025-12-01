Ejército ubica laboratorio de cocaína avaluado en $3.400 millones con ruta por La Guajira

Tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, CONAT, en coordinación con la Policía Nacional, ubicaron en la vereda Rumbón de La Esperanza, Norte de Santander, un laboratorio destinado a la producción de clorhidrato de cocaína, avaluado en cerca de $3.400 millones.

Según el reporte oficial, la estructura ilegal pertenecía al GAO Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y funcionaba como uno de sus principales centros de procesamiento.

600 kilos de cocaína incautados y maquinaria inhabilitada

Durante la intervención, las tropas decomisaron 600 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de equipos, insumos y maquinaria empleados en la producción del estupefaciente. Todo el complejo quedó inhabilitado por las autoridades en el sitio de la operación.

La investigación de inteligencia permitió establecer que este laboratorio tenía una capacidad aproximada de dos toneladas mensuales de producción. La droga allí procesada era enviada posteriormente desde La Guajira hacia Estados Unidos y Europa.

Golpe a la cadena del narcotráfico

Con esta acción militar se evitó la circulación de cerca de 600.000 dosis de cocaína en mercados internacionales, afectando de manera directa las finanzas del grupo armado organizado.

En lo corrido del 2025, el CONAT ha ubicado 271 laboratorios utilizados para la producción de estupefacientes en diferentes zonas del país, fortaleciendo la ofensiva contra las economías ilícitas.