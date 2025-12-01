Cabal respalda decisión del Centro Democrático de apartar a Uribe Londoño de proceso de selección

Colombia

La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, respaldó la decisión del partido de apartar a Miguel Uribe Londoño del proceso de selección de sus candidaturas presidenciales.

#RetoElecciones2026 La precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, respaldó la decisión del Centro Democrático, de continuar el proceso de selección de sus candidaturas a la Presidencia con la misma Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.



“Rodeamos este proceso para… pic.twitter.com/1dSpwXOBre — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 1, 2025

Según dijo Cabal a través de un comunicado, el proceso debe continuar entre ella y las precandidatas Paloma Valencia y Paola Holguín. Pidió además al partido que se elija una única candidatura.

“Quiero manifestar mi respaldo absoluto a las decisiones de mi partido, Centro Democrático, de cara a las elecciones de 2026. Somos tres candidatas, Paola Holguín, Paloma Valencia y Quién les habla, que rodeamos para fortalecer un proceso que tiene que terminar con una candidatura única”.

La senadora y precandidata agregó que continuará trabajando con determinación para brindar al país propuestas claras en seguridad, reconstrucción institucional y prosperidad económica, dentro del marco del proceso definido por el partido para la selección de sus candidatos.

“Seguiré trabajando con determinación para ofrecer al país una propuesta firme en seguridad, reconstrucción institucional y prosperidad económica, dentro del marco del proceso definido por el partido“.

¿Cuál es el proceso que está adelantando el Centro Democrático para elegir a sus candidatos presidenciales?

Desde el pasado viernes 28 de noviembre la firma CADEM de Chile, a través de su ‘partner’ en Colombia, se encuentra adelantando un estudio cuantitativo nacional a través de entrevistas que serán autoadministradas vía web.

Según informaron desde el Centro Democrático, el estudio contará con una muestra de 2.100 entrevistas, que serán aplicadas a ciudadanos en general y distribuidas en todas las regiones del país.

Así mismo indicaron que junto con la firma Panel Ciudadano, realizarán otras 4.818 encuestas a militantes de la colectividad.