Firma chilena adelantará encuestas para elegir a candidato(s) presidencial del Centro Democrático

Colombia

El Centro Democrático informó que a partir de este viernes 28 de noviembre la firma CADEM de Chile, a través de su ‘partner’ en Colombia, adelantará a un estudio cuantitativo nacional a través de entrevistas que serán autoadministradas vía web, para definir quiénes serán los candidatos del Partido a la consulta de marzo de 2026.

#RetoElecciones2026 El Centro Democrático (@CeDemocratico) informó que a partir de hoy la firma CADEM de Chile, a través de su sede en Colombia, adelantará un estudio cuantitativo nacional mediante entrevistas web, para determinar quiénes serán los candidatos del Partido a la… pic.twitter.com/sY1liaKP2d — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 28, 2025

Según indicaron desde la colectividad, el estudio contará con una muestra de 2.100 entrevistas, que serán aplicadas a ciudadanos en general y distribuidas en todas las regiones del país.

Explicaron además que una segunda firma encuestadora iniciará su respectivo estudio cuantitativo en los próximos días, con un cuestionario que fue previamente acordado entre las partes involucradas.

“Un día antes del inicio, se enviará a la militancia y a la opinión pública toda la información y detalles pertinentes”.

Agregaron que los resultados de las encuestas serán presentados a mediados de diciembre, tal y como anunció el partido la semana pasada y que el proceso contará con una firma auditora internacional independiente “que realizará la verificación de las encuestas desarrolladas”.

¿Quiénes son los precandidatos presidenciales del Centro Democrático?

Recordemos que la colectividad cuenta con cuatro precandidatos a la Presidencia, las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, y Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay.

A propósito de esta definición de un candidato o candidatos únicos, la Dirección Nacional del Partido conformó un comité consultivo “para acompañar el proceso en lo referente a garantías y transparencia del mismo”.