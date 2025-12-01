Policía realizó el lanzamiento del ‘Plan Navidad’ en Pereira, llegaron 200 uniformados de refuerzo

Pereira

Comienzan a llegar los turistas a la capital risaraldense, el comercio empieza a extender sus horarios y las calles principales del centro de la ciudad serán peatonalizadas durante los fines de semana para incentivar las compras de navidad.

Por ello, la Policía Metropolitana de Pereira realizó el lanzamiento del ‘Plan Navidad’, que tendrá un refuerzo de 200 uniformados que llegaron a la ciudad para tener un pie de fuerza superior a dos mil efectivos para esta época de fin de año.

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Juan Pablo Ruiz, indicó que la zona céntrica ha sido priorizada con el objetivo de garantizar la tranquilidad, seguridad y bienestar de todas las personas.

“En la zona céntrica de la ciudad de Pereira, se tienen dispuestos aproximadamente 200 funcionarios, que realizan registro a personas, motocicletas, vehículos, solicitud de antecedentes, controles habitantes de la calle, control a establecimientos públicos, entre otros. Generando con esto seguridad a propios y extraños, logrando impactar de manera positiva la presencia de la ciudadanía en este sector tan importante de la capital risaraldense”, afirmó el coronel Ruíz.

Algunas de las recomendaciones que entregan las autoridades para evitar ser víctima de los ladrones son

Evitar llevar objetos de valor en lugares públicos

Mantener celular y billetera en un lugar seguro

No dejar sus pertenencias solas en sitios concurridos

Estar atento a sus alrededores, especialmente en zonas de alta afluencia de personas

No comprar o recibir objetos de procedencia dudosa

Si observa algo sospechoso, informe a las autoridades de inmediato a la línea de emergencia 123.

Las autoridades reiteraron que el éxito de esta temporada depende del trabajo conjunto entre ciudadanía e instituciones y pidieron acatar las indicaciones de los uniformados para garantizar jornadas de compras, recreación y turismo en un ambiente seguro.

La invitación es a disfrutar responsablemente de la época navideña, fortalecer la convivencia y aprovechar las actividades comerciales y culturales que dinamizan la economía local.

