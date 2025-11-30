Muere un civil en medio de operación militar en Meta: Ejército niega disparos a la comunidad

Colombia

El fallecimiento de un habitante de la vereda Guaymaral, ocurrido tras un operativo del Ejército en zona rural de Vista Hermosa, abrió un debate en el Meta.

Mientras la comunidad señala que hubo fuego desde un helicóptero militar, la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11 asegura que no hubo disparos desde la aeronave y que el único herido identificado en la operación fue un integrante de un grupo armado.

Un civil falleció en la vereda Guaymaral, en Vista Hermosa, Meta, tras los hechos ocurridos el 29 de noviembre de 2025 durante una operación militar de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11 contra la Estructura Marco Aurelio Buendía, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El Ejército informó que las tropas sostuvieron un enfrentamiento armado con integrantes de ese grupo delincuencial, dejando como resultado un combatiente muerto y dos más capturados, uno de ellos herido.

Este último recibió atención inmediata por parte de los enfermeros de combate y fue evacuado al municipio de Puerto Rico, donde permanece bajo supervisión médica.

Momentos después del combate, un helicóptero de la Aviación del Ejército aterrizó en cercanías del lugar para extraer a los capturados y transportar el material incautado.

Durante ese aterrizaje, un civil grabó un video en el que afirmaba que estaban siendo emboscados y que se estaban realizando disparos desde la aeronave. No obstante, el Ejército aseguró que las tropas estaban junto a la persona que grabó las imágenes y afirmaron que desde el helicóptero no se efectuaron disparos hacia el área donde se encontraban ni hacia el civil que registró la escena.

Paralelamente, se conoció que un habitante de la zona habría resultado herido y murió posteriormente. Sin embargo, tras una verificación interna del Ejército Nacional, las unidades militares comprometidas en la operación informaron que el único herido identificado durante los hechos fue el integrante del grupo armado capturado, y que no tienen registro de otro lesionado durante el desarrollo directo de la operación.

Ejército abre investigación

El Ejército insistió en que los hechos están bajo investigación por parte de las autoridades competentes y reiteró su compromiso con las reglas de encuentro, así como con el respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Finalmente, la institución aseguró que entregará toda la información necesaria para esclarecer lo ocurrido y determinar objetivamente en qué circunstancias murió el civil, reiterando que sus tropas actúan en el marco de la legalidad y bajo principios orientados a proteger a la población.