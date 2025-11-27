Dos oficiales fueron encontrados sin vida en el Cantón Norte: Ejército adelanta investigación

El Ejército Nacional confirmó que dos oficiales fueron hallados sin vida al interior de un vehículo en el Cantón Militar del Norte, en Bogotá.

“Con profundo pesar informamos que, en hechos que aún son materia de investigación y de manera preliminar, hace pocos minutos se registró en las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá, un suceso que enluta a nuestra Institución y que dejó como resultado la muerte de dos de nuestros oficiales, al parecer en medio de un incidente de carácter personal", afirmó el ejército en un comunicado.

Agregaron: “Tras escucharse varias detonaciones y realizar una verificación del lugar, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos oficiales al interior de un vehículo particular”, afirma la misiva.

La Policía Metropolitana de Bogotá fue notificada de inmediato para asumir las coordinaciones correspondientes y adelantar los actos urgentes.

El Ejército indicó que se activaron los protocolos para acompañar a los familiares de los dos oficiales fallecidos y apoyo psicosocial a los seres queridos de nuestros oficiales,

Además, la institución armada señaló: “El Ejército Nacional lamenta profundamente este acontecimiento y envía un mensaje de solidaridad y condolencias a familiares y amigos”.