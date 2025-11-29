Video: Carlos Andrés Gómez se reportó con golazo y asistencia en goleada de Vasco da Gama en Brasil

Andrés Gómez, jugador de Vasco da Gama con Braian Aguirre, futbolista de Internacional en el Brasileirao 2025/Getty Images / Wagner Meier

Los deportistas colombianos siguen siendo relevantes en el fútbol brasileño. Este viernes 28 de noviembre, Carlos Andrés Gómez marcó un golazo con Vasco da Gama y además aportó una asistencia en la goleada de su equipo 5-1 sobre Internacional de Porto Alegre.

El ex jugador de Millonarios, apenas en los primeros minutos del partido, recuperó el balón cuando salía la defensa rival, enganchó y sacó tremendo remate que se fue al ángulo izquierdo del arco que protege Sergio Rochet.

Con esta anotación, Vasco se fue arriba en el marcador desde el minuto 2′, para ir perfilando la goleada que marcaría este encuentro en el estadio São Januário, con la prensión alta que le dio el triunfo al equipo. Además de abrir el marcador, el jugador chocoano puso la asistencia del tercer gol que anotó Rayan.

Con estos tres puntos, el cuadro local suma 45 puntos y se ubica la décima posición del Brasileirao, además rompió la mala racha en la que venía, ya que había perdido cinco partidos consecutivos. Internacional, por su parte, se queda con 41 unidades en casilla decimosexta.

En este encuentro también sumaron minutos varios colombianos. Por Vasco estuvo presente el defensor central Carlos Cuesta. Mientras que en Inter de Porto Alegre, vieron acción Johan Carbonero como inicialista y Rafael Santos Borre, quien ingresó sobre el minuto 59′ de juego.