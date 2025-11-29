Sanciones en cuadrangulares de Liga colombiana: Alfredo Morelos, Jermein Peña, Kevin Mantilla y más

Terminada la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga colombiana, la Dimayor dio a conocer los futbolistas que recibieron suspensión por sus acciones en el trascurrir de la jornada. Entre los más destacados se encuentran Alfredo Morelos (Nacional), Jermein Peña (Junior), Cristian Arrieta (Tolima) y Kevin Mantilla (DIM).

Alfredo Morelos

El delantero de Atlético Nacional recibió amarilla en el juego que terminó en empate en Itagüí ante Junior de Barranquilla. El cordobés llegó a la quinta amarilla en el campeonato y esto conlleva en la sanción de una fecha, por lo que no podrá estar en el duelo de vuelta frente al cuadro Tiburón en el Metropolitano.

Jermein Peña

Una de las acciones que dejó polémica la protagonizó Jermein Peña y el anteriormente mencionado, Alfredo Morelos. El defensor del Junior fue expulsado al cometer una falta al borde del área al delantero de Nacional. En principio el juez sancionó penal, pero tras la revisión del VAR, se percataron que la supuesta falta había sido fuera. Sin embargo, el contacto fue lo que dejó dudas y sembró la controversia. Peña solo recibió una fecha de suspensión.

Kevin Mantilla

El defensor central se fue expulsado por doble amarilla en el más reciente juego de Independiente Medellín, en el que el cuadro antioqueño perdió 2-1 ante América de Cali. Su sanción es de una sola fecha, por lo que no podrá estar en el duelo ante el cuadro Escarlata en calidad de local.

Cristian Arrieta

Fue el que más fechas recibió por tratarse de expulsión directa. El lateral del Tolima se encaró con Joaquín Sosa en el triunfo del Pijao 1-2 frente al Cardenal y el juez le mostró cartulina roja, por lo que se perderá el duelo contra Santa Fe en Ibagué y ante Bucaramanga