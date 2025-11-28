Alex Escobar: “América es un equipo grande, vamos a ir a Medellín a plantear buen juego y a ganarlo”

América de Cali se hizo fuerte en su casa y le ganó 2-1 a Medellín, en la tercera fecha del cuadrangular A de la Liga Colombiana. Con este reciente triunfo el cuadro escarlata sigue con vida y pelea el paso a la gran final.

El equipo caleño empezó jugando mejor en Pascual Guerrero e impuso las condiciones en la cancha para conseguir la victoria. El primer gol llegó por parte de Tilman Palacios, que fue la figura del partido; en el segundo tiempo El Poderoso logró el empate con anotación de Brayan León, pero los americanos seguían jugando mejor y en el minuto 85′ Adrián Ramos puso el tanto que selló la victoria de su equipo, aprovechando la expulsión de Kevin Mantilla minutos antes.

Lea también: Grupo A de los cuadrangulares finales: Así quedaron las posiciones tras triunfo agónico del América

Con este resultado el grupo A lo lidera Junior con 5 puntos, misma cantidad de Nacional que es segundo, tercero es América con 4 unidades y Medellín es último con tan solo un punto.

AMÉ 🆚 DIM [2-1]



|90’ +7’ ⏱| TERMINA EL PARTIDO EN EL PASCUAL. ¡¡SÍ, 𝗘𝗦𝗧𝗢 𝗘𝗦 𝗛𝗔𝗦𝗧𝗔 𝗘𝗟 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟, 𝗘𝗦𝗖𝗔𝗥𝗟𝗔𝗧𝗔𝗦!! ➕3️⃣🔥🔥#AMÉxDIM#LigaBetPlay pic.twitter.com/pYhIawhTo3 — América de Cali (@AmericadeCali) November 28, 2025

¿Qué dijo Alex Escobar sobra la victoria de América?

En conferencia de prensa, Alex Escobar, el asistente técnico del club, se refirió a esta victoria, ya que acumulaban cuatro partidos sin ganar: “Creo que el plan de juego fue fundamental, América hizo un gran primer tiempo, en el segundo tiempo ellos hacen cambios importantes, pero el equipo mostró mucha aplicación y entereza, muchas ganas de salir adelante y logramos un triunfo muy importante por las aspiraciones que tenemos”.

Sobre el gol de Adrián Ramos: “No hay palabras para describir ese momento, es un gol que nos da vida, que va a ser muy importante para lo que se viene, conseguimos los tres puntos y, bueno, agradecerle al viejo por el gol”, indicó Josen Escobar.

Le podría interesar: Fydriszewski estalla contra el arbitraje tras derrota con América: “Nos perjudicó mucho”

El siguiente compromiso de los dirigidos por David González es nuevamente ante Medellín, en el Atanasio por la cuarta jornada de las semifinales del campeonato colombiano. El partido se disputará el lunes 1 de diciembre a las 8:00 p.m (hora Colombia).

“No había mucha credibilidad en el equipo por situaciones deportivas que han pasado. Nos decían que éramos cenicientas, que íbamos a quedar de últimos, pero bueno, el plantel está muy unido con el cuerpo técnico y como decía Josen, América es un equipo grande, vamos a ir a Medellín a plantear un buen juego y ganarlo, lo mismo que en Barranquilla”.