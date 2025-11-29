Recuperan nueve vehículos en Risaralda, habían sido robados en varias regiones del país

Pereira

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal y con apoyo de la Fiscalía, logró la recuperación de seis vehículos y tres motocicletas en Dosquebradas, La Virginia y Pereira. Los automotores recuperados están avaluados en aproximadamente $552 millones de pesos.

De acuerdo con el coronel Juan Pablo Ruíz, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, los vehículos habían sido robados en Armenia, Bogotá, Medellín, Floridablanca, Sincelejo y Tuluá, bajo modalidades de halado y engaño.

“Nuestra institución adelantó diferentes labores de vigilancia y seguimiento, lo cual permitió recuperar los automotores antes descritos e impactar significativamente el delito de hurto”, afirmó el coronel Ruíz.

Según cifras oficiales de la Policía, en el 2025 se registra una reducción del 38 % en el hurto de automotores frente al año anterior, una tendencia positiva asociada al fortalecimiento de estrategias operativas y de inteligencia.

¿De cuánto es la reducción del delito en todas sus modalidades?

Las acciones policiales han permitido una disminución general en las cifras delictivas frente al mismo período del año anterior:

Hurto a personas: -30 %

Hurto a residencias: -4 %

Hurto a comercio: -33 %

Hurto de vehículos: -27 %

Hurto de motocicletas: -40 %

Las autoridades también informaron que han intensificado sus acciones contra el hurto en todas sus modalidades y han logrado 256 capturas asociadas a este delito, discriminadas así: 147 por hurto a personas, 80 relacionadas con comercio, 14 por hurto a residencias, 13 por hurto a motocicletas y 2 por hurto a vehículos.

Además, se han realizado 80 capturas asociadas al hurto de vehículos por delitos como receptación y falsedad marcaria.

La Policía Metropolitana de Pereira reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y aseguró que continuará fortaleciendo sus estrategias operativas y de investigación para seguir debilitando las estructuras criminales dedicadas a estos delitos en la región.

