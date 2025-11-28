Desmantelan laboratorio de droga sintética en Dosquebradas, Risaralda; dos personas capturadas

Dosquebradas

Siguen dando fuertes golpes a las estructuras que están controlando la venta de drogas sintéticas en el área metropolitana de Pereira, esta vez mediante la operación Magenta fue intervenido un laboratorio clandestino dedicado a la fabricación de tusi en el barrio Las Violetas del municipio Dosquebradas.

Durante la diligencia de allanamiento y registro, las autoridades capturaron en flagrancia a dos presuntos actores criminales, conocidos como “Sebas” y “Juan”, señalados de liderar la producción, almacenamiento y distribución de esta sustancia sintética en diferentes barrios del municipio industrial.

En el procedimiento fueron incautados 382 dosis de tusi, 150 dosis de éxtasis, 70 dosis de DMA, 1000 cuadros de LSD, 100 pastillas de anfetaminas, 46 frascos de ketamina, 108 ampollas de tramadol, 330 tabletas de oxicodona, 4350 tabletas de clonazepam, 26 frascos de saborizantes, dos armas traumáticas, $540 mil en efectivo y diferentes elementos para la comercialización de drogas sintéticas.

Al respecto se refirió el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Juan Pablo Ruiz.

“La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación, realizan diligencia de allanamiento y registro en el municipio de Dosquebradas, más exactamente en el barrio Las Violetas. Allí se logra la captura en flagrancia de dos personas conocidas como Juan y Sebas. También se logra ubicar dentro de este inmueble ketamina, grameras y varios elementos e insumos para la fabricación de Tusi."

El resultado de este operativo golpea de manera directa las finanzas del crimen organizado, afectando estructuras y componentes que, según las investigaciones, estarían rindiendo cuentas al Grupo Delincuencial Organizado “Cordillera”; cabe resaltar que los hoy capturados estarían facturando semanalmente la suma de 25 millones de pesos.