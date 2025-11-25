El golazo de Juanfer Quintero no evitó la eliminación de River ante Racing en octavos del Clausura

Juan Fernando Quintero jugador de River Plate, en los octavos de final de la Liga Argentina en el Clausura 2025 / @riverplate

En el Cilindro de Avellaneda se jugó el partido de los octavos de final de la Liga Argentina, entre Racing y River Plate, en lo que fue un vibrante compromiso entre los equipos de Marcelo Gallardo y Gustavo Costas, que buscaban el paso a los cuartos de final del Clausura 2025.

El juego lo inició ganando el equipo local con anotación de Santiago Solari a los 4′ minutos, el primer tiempo. En la segunda mitad, River remontó el partido, comandado por el tanto de Ian Subiabre, sobre el minuto 62′.

Dos minutos después le quedó un rebote en el borde del área a Juan Fernando Quintero, quien no dudó en impactar la pelota y enviarla al fondo de la red. Esta anotación significó el 1-2 parcial.

Cuando parecía que River se iba a quedar con la victoria en condición de visitante, el equipo de Avellaneda se fue en la ofensiva y el central millonario Lucas Martínez Quarta, terminó marcando en su propia puerta, para el 2-2, esto a los 73′ minutos de juego.

Sobre el último minuto del partido, Racing marcó el tercer gol, después de tocar el balón cinco veces en el área rival, y de que rebote de Armani favoreciese a Gastón Martirena, que envió el balón al fondo de la red, le dio a su equipo el paso a los cuartos de final y eliminó al conjunto millonario.

El rival del equipo de Gustavo Costas, en los cuartos de final de la Liga Argentina, saldrá del cruce entre Lanús y Tigre, que estarán jugando el miércoles 26 de noviembre a las 7:30 p.m. (hora Colombia).