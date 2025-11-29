Medellín vs. América, partidazo por cuadrangulares de Liga Colombiana: fecha, hora y cómo seguir

América de Cali vs. Medellín en fecha 3 del cuadrangular A en la Liga 2025-II / Colprensa

Independiente Medellín se complicó el camino en los cuadrangulares, luego de avanzar a esta fase del campeonato como líder del todos contra todos. Ahora recibirá a América de Cali en el Atanasio, por la cuarta fecha de las semifinales en la Liga Colombiana, este lunes 1 de diciembre.

En el juego anterior, el equipo de Alejandro Restrepo, perdió 2-1 ante el conjunto Escarlata en el Pascual Guerrero. En la fecha 2 empató 0-0 en el clásico paisa con Nacional y en la primera jornada de las finales perdió con Junior en el Metropolitano.

Lea también: América logra tres puntos de oro sobre la hora ante el Medellín: resumen y goles

Así las cosas, este juego es crucial para el Poderoso, ya que no tiene margen de error si quiere avanzar a final, esto en comparación con sus rivales del grupo A.

⚽️ Dos goles en nuestra casa y un mensaje claro: este camino lo pelearemos JUNTOS HASTA EL FINAL. 👹⚔️ pic.twitter.com/cmOIJcy8Pz — América de Cali (@AmericadeCali) November 29, 2025

Por otra parte, América, con los tres puntos recientes, sigue vivo en el cuadrangular A y se ubica en la tercera posición con 4 unidades. Si gana en el Atanasio, le metería presión a los líderes que son Junior y Nacional, ambos con cinco puntos.

Le podría interesar: Junior y Nacional volverán a jugar otro partidazo en las finales de la Liga Colombiana: hora y fecha

Posibles nóminas

Independiente Medellín:

DT: Alejandro Restrepo

Nómina: James Aguerre, Leyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño, Esnayder Mena, Jaime Alvarado, Leider Berrio, Juan Arizala, Diego Moreno, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

América de Cali

DT: David González

Nómina: Jorge Soto, Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Jean Pestaña, Omar Bertel, Jan Lucumi, Josen Escobar, Cristian Barrios, Yojan Garces, Tilman Palacios y Sebastián Navarro.

Hora, fecha y cómo seguir

El partido entre Medellín y América se jugará este lunes 1 de diciembre, a partir de las 8:00 p.m (hora Colombia), en el estadio Atanasio Girardot. La transmisión en vivo la podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y en el minuto a minuto de la pagina web.