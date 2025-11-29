Liga Colombiana

Medellín vs. América, partidazo por cuadrangulares de Liga Colombiana: fecha, hora y cómo seguir

Paisas y caleños llegan con la necesidad de ganar para seguir con vida en el cuadrangular A.

América de Cali vs. Medellín en fecha 3 del cuadrangular A en la Liga 2025-II / Colprensa

América de Cali vs. Medellín en fecha 3 del cuadrangular A en la Liga 2025-II / Colprensa

Laura Reina

Independiente Medellín se complicó el camino en los cuadrangulares, luego de avanzar a esta fase del campeonato como líder del todos contra todos. Ahora recibirá a América de Cali en el Atanasio, por la cuarta fecha de las semifinales en la Liga Colombiana, este lunes 1 de diciembre.

En el juego anterior, el equipo de Alejandro Restrepo, perdió 2-1 ante el conjunto Escarlata en el Pascual Guerrero. En la fecha 2 empató 0-0 en el clásico paisa con Nacional y en la primera jornada de las finales perdió con Junior en el Metropolitano.

Lea también: América logra tres puntos de oro sobre la hora ante el Medellín: resumen y goles

Así las cosas, este juego es crucial para el Poderoso, ya que no tiene margen de error si quiere avanzar a final, esto en comparación con sus rivales del grupo A.

Por otra parte, América, con los tres puntos recientes, sigue vivo en el cuadrangular A y se ubica en la tercera posición con 4 unidades. Si gana en el Atanasio, le metería presión a los líderes que son Junior y Nacional, ambos con cinco puntos.

Le podría interesar: Junior y Nacional volverán a jugar otro partidazo en las finales de la Liga Colombiana: hora y fecha

Posibles nóminas

Independiente Medellín:

DT: Alejandro Restrepo

Nómina: James Aguerre, Leyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño, Esnayder Mena, Jaime Alvarado, Leider Berrio, Juan Arizala, Diego Moreno, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

América de Cali

DT: David González

Nómina: Jorge Soto, Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Jean Pestaña, Omar Bertel, Jan Lucumi, Josen Escobar, Cristian Barrios, Yojan Garces, Tilman Palacios y Sebastián Navarro.

Hora, fecha y cómo seguir

El partido entre Medellín y América se jugará este lunes 1 de diciembre, a partir de las 8:00 p.m (hora Colombia), en el estadio Atanasio Girardot. La transmisión en vivo la podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y en el minuto a minuto de la pagina web.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad