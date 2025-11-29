Tránsito de Barranquilla abrirá jornada especial este sábado para facilitar pago de multas

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla anunció que este sábado 29 de noviembre atenderá al público en una jornada especial de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con el objetivo de facilitar el acceso al descuento del 97% en los intereses moratorios de multas y derechos de tránsito correspondientes a la vigencia 2024 y anteriores.

El beneficio aplica para ciudadanos que cancelen la totalidad del capital adeudado y no incluye sanciones por embriaguez. La entidad explicó que la ampliación de horario busca evitar congestiones antes del cierre del plazo, previsto para el 30 de noviembre.

Puntos de atención

La jornada se desarrollará en todas las sedes de la Secretaría de Tránsito:

Sede central de Contravenciones: carrera 46 #82-225

Localidad Metropolitana (Cayenas): calle 49 #88 sur-15

Alcaldía Suroccidente: carrera 21B #63-06

Plaza del Parque: calle 99 #53-40, local 1

Centro Comercial Los Ángeles: primer piso

Los usuarios también pueden realizar el pago en línea a través del portal oficial del Distrito. La administración distrital señaló que la medida busca facilitar que más ciudadanos se pongan al día y evitar la acumulación de trámites en los últimos días del beneficio.