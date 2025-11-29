IDEAM pronostica lluvias y tormentas este fin de semana en la región Caribe

¿Lluvias en la región Caribe por el paso de la Onda Tropical 19? Esto dice el IDEAM/ Getty Images

El meteorólogo del IDEAM, Daniel Useche, advirtió que durante este fin de semana se mantendrán las condiciones nubosas en la región Caribe, especialmente el sábado, cuando se esperan lluvias “entre moderadas y fuertes, incluso con tormentas eléctricas” en sectores de La Guajira, Magdalena, Cesar y Atlántico. Según Useche, en este último departamento la mayor intensidad se registraría “hacia el suroeste”. También podrían presentarse precipitaciones con actividad eléctrica en el sur de Sucre y Córdoba.

Para Barranquilla, el IDEAM prevé un cielo “entre parcial y mayormente nublado”, con lluvias “de carácter más bien ligero” concentradas durante el sábado.

Mientras que el domingo, explicó el meteorólogo, la región tendría “una tendencia seca”, aunque no se descarta que al final de la tarde o en la noche se registren precipitaciones de menor intensidad en zonas del sur y occidente del Caribe.

No hay alertas rojas

En cuanto a las alertas, Useche informó que actualmente la región Caribe no presenta alertas hidrológicas rojas, “salvo la zona de la Mojana, donde continúan los niveles altos”. Sin embargo, sí se mantienen alertas naranjas en zonas hidrográficas del Atrato, Darién y el Caribe Litoral. Agregó que en materia de deslizamientos existen “cuatro municipios en alerta roja en Bolívar —Achí, Montecristo, San Jacinto del Cauca y Tiquisio— y uno en Magdalena, que es Santa Marta”.

El meteorólogo también señaló que hay alertas por incendios en varios puntos del Caribe: “Tenemos tres municipios en La Guajira —Distracción, Riohacha y San Juan del Cesar— y dos en el Cesar —Pueblo Bello y Valledupar— en alerta roja”. En el ámbito marino, mencionó la presencia de “una alerta amarilla por viento y oleaje en gran parte de la cuenca del Caribe, especialmente en alta mar, y una alerta naranja por tiempo lluvioso hacia San Andrés y Providencia”.

Useche recomendó a la ciudadanía “estar muy atentos a los comunicados que emita el IDEAM”, especialmente en zonas de pendiente en Bolívar, Magdalena, Cesar y Córdoba, debido al riesgo de deslizamientos. También pidió seguir las instrucciones de las capitanías de puerto, particularmente para pescadores y usuarios de embarcaciones pequeñas.