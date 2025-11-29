En Armenia interponen tutela en contra de la modificación del pico y placa en toda la ciudad

Hasta el 8 enero fue levantada la medida de pico y placa para vehículos particulares y motos

Armenia

Y es que crece la inconformidad por la ampliación del pico y placa en toda la ciudad que empezará a regir a partir del lunes 1 de diciembre de 7 de la mañana a 7 de la noche.

Precisamente Luis Hernando Monedero quien es técnico profesional en seguridad vial interpuso una acción de tutela para que sea revocado el decreto N°640 del 26 de noviembre de 2025 que reglamenta la modificación de dicha restricción de movilidad.

Manifestó que, aunque el alcalde es autónomo para tomar las decisiones es fundamental la concertación y no establecer este tipo de medidas que perjudican a gran parte de la sociedad.

“Manifestar el inconformismo y aunar esfuerzos con todas las personas que están en contradicción con el decreto de la restricción total durante 12 horas en todo el territorio de la ciudad de Armenia porque estas fueron decisiones no concertadas", mencionó.

Añadió: “Obviamente la ciudad colapsa cuando hay improvisación y no cuando hay planeación en las obras que permitan ir desarrollando unas y al terminar estas iniciar las otras, sino que todo tenía que ser al mismo tiempo y tenía que ser para esta temporada. Beneficiando lamentablemente o bueno, beneficiosamente para los empresarios del transporte público colectivo urbano y perjudicando a la comunidad que a veces no necesariamente tiene que transitar por la zona céntrica de la ciudad, sino que puede desarrollar sus labores en espacios de los barrios, perjudicando su condición socioeconómica".

Sostuvo que desde la administración municipal no se realizó una programación secuencial para las diferentes intervenciones en vía pública que evitaran bloquear la movilidad, sino que se llevan a cabo obras de manera improvisada desencadenando en el colapso de movilidad en varios puntos de la ciudad.

Explicó que al no realizar la programación y no considerar lo establecido en el Plan Maestro de Movilidad como estudio técnico realizado por la universidad del Quindío se evidencia el caos actual.

“Si se realizara esta gestión de movilidad y seguridad vial de manera correcta, no se requeriría tomar una medida tan invasiva, tan impositiva y de afectación socioeconómica para muchos muchas familias en la ciudad, los planes de manejo de tránsito son una omisión que se está observando de manera flagrante donde dejan las guaduas para que regulen la vía", advirtió.

Destacó que en la acción de tutela se adjuntaron varias fotografías como evidencia frente a lo que considera el incumplimiento de los planes de manejo de tránsito siendo un factor altamente contribuyente con el represamiento vial actual.