Decreto de modificación de pico y placa no ha sido expedido por la alcaldía de Armenia: Setta

Armenia

La alcaldía de Armenia aún no ha expedido el decreto con la modificación del pico y placa en toda la ciudad para vehículos particulares y motos y que debe entrar a regir con comparendo el 18 de noviembre

Voceros de grupos de moteros en Armenia aclararon que por ahora sigue rigiendo el pico y placa en los dos cuadrantes del centro de la ciudad y que mientras no se publique el decreto que especifica como será la restricción y los comparendos, no hay ni comparendos pedagógicos.

Gustavo Santos líder motero añadió “Yo estuve presente en el concejo de Armenia cuando se presentó la discusión por el tema del pico y placa en toda la ciudad y una de las primeras preguntas que yo hice al secretario de tránsito es dónde está el decreto del pico y placa en toda la ciudad porque lo habíamos buscado y no lo encontrábamos. Él nos manifestó que todavía no lo habían hecho.

O sea, se generó una discusión por un tema que todavía no estaba publicado en gaceta y no era todavía oficial. Pero aclaró al hacerse presente el secretario que no es una especulación que si hay la intención de hacer el decreto.

Mientras tanto, es bueno aclararle a la ciudadanía entonces que dicho nuevo decreto todavía no rige, o sea, los comparendos educativos en toda la ciudad todavía no regirían hasta que no salga el decreto publicado en gaceta, es por eso que seguimos bajo el anterior decreto, así que, si usted necesitaba salir en su carro en el día de pico y placa, por ahora lo puede hacer hasta que salga el nuevo decreto y puede hacerlo eso sí respetando el anterior decreto que todos ya conocen.

El secretario de tránsito Daniel Jaime Castaño ratifico la información y en diálogo con Caracol Radio subrayó “mientras no se expida el acto administrativo que establece ya las fechas en las que iniciará la implementación de esta nueva medida, sigue rigiendo el pico y placa como viene.

Y agregó “Todavía no hay sanciones, no hay nada por fuera de ese perímetro del centro o el centro ampliado, sino que estamos en esa parte de socialización de la medida y una vez se expida el pico y placa, pues así ya quedan establecidos bien los términos de ese periodo educativo y posteriormente cuando ya entra a regir en firme desde esa parte de sancionatoria.

El alcalde de Armenia manifestó que dependiendo del avance de obras irán evaluando que otras medidas serían objeto de modificaciones

El próximo martes 18 de noviembre iniciará la modificación del pico y placa que regirá en toda la ciudad de 7 de la mañana a 7 de la noche.

El alcalde de la ciudad, James Padilla reconoció que las obras siempre generan complejidades en materia de movilidad por eso mientras esperan como se va dando toda la situación en el transcurso de los días para evaluar qué otras medidas podrían ir modificando.

Puntualmente sobre el pronunciamiento del gobernador del Quindío quien rechazó la modificación y solicitó que la misma no se materialice, el mandatario local fue claro en que están enfocados en el trabajo de la ciudad por eso se preocupa de sus cosas.

Fue claro que como alcalde no está diciendo que hará, sino que realmente se esta haciendo el trabajo por eso cuando a la casa se le quieren hacer mejoras siempre habrá traumatismos.