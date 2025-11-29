11 viviendas afectadas por incendio estructural en asentamiento subnormal en Calarcá, Quindío

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En la mañana de este sábado 29 de noviembre se registró una emergencia en el asentamiento Terrazas de Buenavista en el sector del barrio Guaduales del municipio de Calarcá donde un incendio estructural consumió 11 viviendas.

A través de redes sociales rápidamente se viralizaron varios videos donde se evidenciaba la magnitud de la conflagración donde las llamas se propagan con fuerza.

El alcalde de la localidad, Sebastián Ramos entregó el reporte oficial de la contingencia donde manifestó que 11 familias resultaron damnificadas y que varias personas tuvieron crisis respiratoria debido al humo que se expandió en el lugar.

“Tuvimos una afectación aquí en el sector de Guaduales, la cola de Guaduales, esto se llama Terrazas de Buenavista. 11 casas incineradas pues 11 familias afectadas. Tuvimos por afectación respiratoria también a 11 personas, fueron rescatados cuatro animalitos. Ya todas las personas, digamos ya superaron la crisis respiratoria y se encuentra en buen estado", señaló.

“Solo una persona que tuvo una quemadura de grado uno en el rostro y que se está haciendo monitoreo por parte de Cruz Roja y llevar al hospital", indicó.

Llamado a la comunidad

Fue enfático en afirmar que es clave el apoyo de la comunidad para evitar que hechos tan lamentables continúen registrándose en el municipio.

Envío el mensaje especial a estar muy al tanto al momento de realizar sus actividades diarias que pueden desencadenar en emergencias como la ocurrida en la mañana de este sábado.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

“Si un llamado respetuoso que estén muy atentos sobre todas las familias que viven en los asentamientos subnormales que tengan cuidado en el momento de cocinar o de dejar algo con fuego prendido porque lamentablemente siguen ocurriendo hechos como el de hoy", advirtió.

Hubo intervención de bomberos de varios municipios que permitieron contener la emergencia y que no pasará a mayores.

Desde la alcaldía dieron a conocer que el incendio ya fue controlado y no se reportan pérdidas humanas. Además, que se continúa apoyando con atención psicosocial y recogida de escombros y se estará informando sobre jornadas de ayuda para las familias afectadas.