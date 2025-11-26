Miércoles 26 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La plaza de Bolívar de Armenia fue uno de los escenarios donde se llevaron a cabo actividades relacionadas con la conmemoración del día de la eliminación de la violencia contra la mujer, donde el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío, Suteq lideraron una jornada de reclamo, rechazo y dignificación de la mujer.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

En Caracol Radio Armenia hablamos con María Augusta Chaves que hace parte del Sindicato Único de Trabajadores y de Fecode y hace parte de la Secretaría de Género “en el marco del 25 de noviembre que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de Toda violencia contra la mujer y la niña, pues estamos alzando la voz precisamente para acabar con este flagelo. Las diferentes formas en que se violenta la mujer, pues a veces son normalizadas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La idea hoy en nuestra marcha es visibilizarla, cuando a una mujer se le dice que está en una relación, en un matrimonio, con un hombre maltratador y la amenaza con la parte económica, la amenaza con sus hijos, estamos hablando de una violencia económica y una violencia vicaria. Y son tipos de violencia que a veces la gente no la tiene como es, como que es una violencia de género, las terminan normalizando.

Le puede interesar: Martes 25 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El llamado es que esta lucha la tenemos que dar las mujeres, al lado de nuestros hombres, ni delante de ellos ni detrás de ellos. es al lado, de la mano. Porque si no somos nosotras las que levantamos la voz, ¿quién lo va a hacer por nosotras? Y te cierro con el lema de este año y que queremos que siga para el 2026. La violencia contra la mujer no se calla, se denuncia y la justicia no se pide, se exige.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

14 personas han sido capturadas en flagrancia por agredir a mujeres en el Quindío, desde la Policía rindieron homenaje a quienes han sido víctimas o apoyan la protección de la mujer

En el marco de la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, la Policía del departamento rindió homenaje especial a través de un evento.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío mencionó que han activado 271 rutas de atención a partir de la intervención dependiendo de la conducta y más de 300 campañas preventivas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Afirmó que son 147 capturas por violencia intrafamiliar que llevan en lo corrido del año donde 44 son por orden judicial y 103 en flagrancia. Agregó que se han hecho efectivas tres órdenes judiciales por el delito de feminicidio y la captura de 14 personas en flagrancia por el delito de lesiones a mujeres.

En medio del evento que lideró la policía del departamento realizaron un sentido homenaje y reconocimientos, una de las protagonistas fue Amanda Cristina Erazo quien es procuradora cuarta judicial del Quindío.

En diálogo con Caracol Radio manifestó su gratitud por el reconocimiento debido al trabajo arduo que realizan desde la procuraduría encaminada en la prevención y la intervención.

El alto oficial invitó a denunciar a la línea de la patrulla púrpura en el Quindío que es 317-713-8846 o la línea 155 para la orientación a mujeres víctimas de violencia basada en género.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un hecho de intolerancia, un conductor al parecer en estado de embriaguez agredió de forma física y verbal a un empleado de un parqueadero en el centro de Armenia.

Los hechos que quedaron grabados en cámaras de seguridad se registraron el domingo 23 de noviembre en el parqueadero Del Comercio ubicado en la carrera 14 # 22- 42 en Armenia.

Según la información que conoció Caracol Radio la agresión del hombre se presentó al parecer por reclamar la devuelta del pago del parqueadero y aunque el empleado como se ve en el video le explica el cobro y le entrega la devuelta, el hombre la emprende contra el empleado y lo golpea en varias oportunidades e incluso lo graba en su teléfono móvil, después de varios minutos se retira del lugar en su vehículo.

El empleado en ningún momento le responde de forma grosera y mucho menos responde a los golpes como se observa en el video.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Quindío registra un incremento del 24% en homicidios en lo corrido de este año

Y es que el panorama de criminalidad en este año 2025 ha sido muy compleja puesto que el incremento es evidente respecto al 2024 que fue el menos violento en los últimos 40 años.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento reconoció el aumento en 34 casos más que el año anterior ya que este 2025 van 174 homicidios y en 2024 eran 140.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

se refirió al caso del barrio Porvenir de armenia donde dos adultos mayores fueron asesinados. aclaró que trabajan de la mano para ubicar al responsable que ya está plenamente identificado. Aseguró que en las próximas horas tendrán la orden de captura y por eso lo esperan ubicar prontamente puesto que ya conocen que salió del departamento.

La Secretaría de Gobierno y Convivencia de Armenia adelantó nuevas jornadas de inspección, vigilancia y control a establecimientos comerciales de la ciudad, lo que dejó como resultado el cierre temporal de varios locales que no cumplían con los requisitos legales exigidos para su funcionamiento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El documento Conpes para garantizar los recursos del aeropuerto el Edén de Armenia está en proceso de aprobación

Así lo dio a conocer el coordinador del grupo de planificación de la aeronáutica civil, Juan Carlos Valencia que informo que en los últimos dos años desde la aeronáutica civil adelantaron la actualización del plan maestro y la factibilidad de estudios y diseños de la primera fase de lo que sería la intervención del aeropuerto para los próximos 30 años.

En cuanto a los recursos para ejecutar el proyecto, dijo que esperan que el Conpes que está en proceso de aprobación establezca una hoja de ruta para la próxima vigencia presidencial y ahí tendrían la opción de contar con 500 mil millones de pesos

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte el ingeniero Uriel Orjuela presidente de la Veeduría, Reconoció que el estudio es muy completo y la modernización se centra en la ampliación de la pista en longitud para pasar de 2.500 metros a 3.300 lo que ofrece una oportunidad de competitividad y la ampliación de las calles de rodaje, zonas de parqueo, nuevo muelle nacional e internacional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN llevará a cabo hoy una Feria Nacional de Servicios con énfasis en cobro este miércoles 26 de noviembre, dirigida a 43.000 contribuyentes con obligaciones pendientes por un valor cercano a los $6,7Billones en todo el país.

Durante esta jornada, la DIAN ofrecerá soluciones efectivas para que los ciudadanos morosos normalicen su situación tributaria antes de que avancen los procesos administrativos, priorizando a los contribuyentes con obligaciones pendientes por concepto de IVA, retención en la fuente, impuesto al consumo, entre otros.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La estrategia busca facilitar el pago de las obligaciones pendientes, prevenir sanciones posteriores y brindar acompañamiento directo para resolver trámites vinculados al cumplimiento tributario

En Armenia, la Feria de Servicios se realizará en Carrera 20 calle 31 esquina, sede de la DIAN en Armenia ubicada en la plaza de Bolívar de la capital del Quindío en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Bajo el lema “Sabemos lo que hacemos”, inició el 94° Congreso Nacional Cafetero, el máximo órgano de gobernanza de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). Este encuentro reúne a 90 delegados, designados por los 15 Comités Departamentales de Cafeteros, quienes representan la diversidad de las regiones productoras del país y garantizan que las voces del gremio sean escuchadas en la más alta instancia directiva.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Voceros de la veeduría en salud de los maestros denuncian que el Fondo del Magisterio FOMAG no tiene los recursos para pagar los servicios médicos de noviembre y diciembre porque tiene un pasivo negativo de 3,5 billones de pesos. Por eso espera que Fecode convoque a paro nacional indefinido

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia denuncian deficiencias en la infraestructura educativa, desde la alcaldía sostienen que avanzan en las gestiones de intervención

el concejal ponente Jonatan Rojo evidenció que es alta la preocupación por el estado de las instituciones educativas. Alertó que el deterioro está relacionado con falta de mantenimiento puesto que se trata de goteras, filtraciones de agua, inundaciones y deterioro a las fachadas lo que impacta directamente en el desarrollo de la jornada educativa.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

el secretario de Educación de la capital quindiana Antonio José Vélez informó que avanzan en las gestiones para generar la intervención correspondiente. Fue claro que tienen identificados los casos que fueron expuestos por el sindicato y concejal ponente entendiendo que requieren acciones inmediatas por temas de mantenimiento.

Aclaró que todos los años se destinan 11 mil millones de pesos para puntos de vigilancia, servicio de aseo, pólizas todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las 72 sedes educativas de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia inició esta semana una serie de jornadas especiales de lavado y adecuación de áreas públicas, con el objetivo de preparar la ciudad para la llegada de la temporada decembrina. Estas acciones buscan garantizar espacios limpios, bonitos y agradables para que propios y visitantes disfruten del alumbrado navideño y de las actividades que tradicionalmente se desarrollan en el mes de diciembre. La entidad informó que estas jornadas continuarán en distintos puntos de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Polémica en el marco de la rendición de cuentas de la gobernación del Quindío en la asamblea departamental, algunos diputados cuestionaron las obras y desde la administración sostienen que avanzan en los proyectos

En las últimas horas se llevó a cabo la rendición de cuentas de la administración departamental en cabeza del mismo gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya.

En medio de las intervenciones se generaron intervenciones acaloradas en medio de la exposición que establecía el mandatario regional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Precisamente el secretario de planeación del departamento, Luis Alberto Rincón dio a conocer que la ley no obliga al gobernador a rendir cuentas sino a la gobernación como tal, pero el mismo decidió encabezar la exposición correspondiente.

Señaló que desde el mes de octubre enviaron un informe técnico para que los diputados puedan realizar seguimiento de metas del plan de desarrollo que actualmente está en un 50%.

Reconoció que es habitual que en este tipo de recintos donde prima el debate, se generen las intervenciones enardecidas de algunos diputados y que el gobernador se apasione hablando de los proyectos que se ejecutan desde la administración.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El diputado que se declaró como independiente, Jorge Ricardo Parra sostuvo que han aprobado diferentes proyectos a la gobernación departamental como es el plan de desarrollo.

A pesar de lo anterior, fue enfático en decir que el gobernador no puede seguir culpando a los alcaldes municipales de no presentar estudios y diseños cuando el panorama es diferente ya que el alcalde de Calarcá ha presentado cuatro proyectos de estudios y diseños.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La secretaria general de Prosperidad Social, Bibiana Parra Ariza, posesionó como nueva gerente regional de la entidad en Quindío, a Beatriz Elena Sánchez Londoño que reemplaza en el cargo a Luz Elena Forero.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Coliseo del Centro Agroindustrial del Sena regional Quindío se realizó la primera feria de emprendimiento de economía popular y segunda edición de ‘Tienda SENA Fest’, un espacio que reunió a 110 unidades productivas del departamento.

Durante la jornada, más de 70 emprendedores reportaron ventas superiores a los 25 millones de pesos, cifra que refleja el impacto positivo de este escenario para el fortalecimiento económico, la reactivación productiva y el impulso de los negocios locales, bajo la estrategia nacional del SENA: Full Popular.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En una alianza estratégica entre la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y la Gobernación del Quindío, hoy miércoles 26 de noviembre se llevará a cabo la Rueda de Negocios de la Economía popular.

⁠Desde las 9:00 a.m. en el Centro de Convenciones, más de 198 actores de la economía popular de sectores como agroindustria, comercio, turismo y confección participarán en una intensa jornada de citas de negocio con 96 compradores de diversos sectores productivos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La jornada contempla más de 1.000 citas de negocio previamente agendadas, lo que representa una oportunidad para la conexión comercial directa entre pequeños empresarios y compradores establecidos en el mercado regional.

Cada empresario podrá tener hasta cuatro citas por hora, lo que permitirá una interacción efectiva durante toda la jornada, generando vínculos comerciales reales que podrían traducirse en nuevas alianzas, compras, pedidos y acuerdos de suministro

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, El Quindío ganó ocho medallas en total, 3 de oro, 3 de plata y dos de bronce en el Campeonato Nacional Élite de Bowling realizado en Medellín;

Las preseas doradas fueron ganadas por Fabio Augusto García, Luis Javier Rodríguez y Miguel Ángel Londoño, quienes obtuvieron el título en la modalidad de ternas masculino, además del oro conseguido por García y Rodríguez en dobles masculino y el triunfo individual de Fabio Augusto en la categoría masculina.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Jerónimo López Correa, estudiante de segundo semestre del programa de Medicina de la universidad del Quindío, dejó en alto el nombre del departamento al obtener una medalla de plata en el Campeonato Nacional de Atletismo Adaptado Mayores 2025, realizado en Ibagué del 11 al 17 de noviembre. Con un resultado sobresaliente en lanzamiento de jabalina