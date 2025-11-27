Jueves 27 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Información de servicio, porque debido a una competencia ciclística hoy hay cierre en vías de cuatro municipios del Quindío incluida la ciudad de Armenia.

Debido al inicio de la Vuelta del Futuro 2025 de ciclismo HOY jueves 27 de noviembre con una primera etapa de 64.3 km que partirá desde Armenia y pasará por los municipios de La Tebaida, Montenegro y Circasia, antes de regresar a la capital quindiana.

En la ciudad de Armenia los cierres se iniciarán desde las 7 de la mañana y comprende la restricción de movilidad en el mirador de la Secreta, Carrera 18 con calle 43. Carrera 19, Glorieta Tres Esquinas, Avenida El Edén y Glorieta Malibú (sentido norte-sur)

Y luego cierre de la vía hacia la tebaida, La tebaida Pueblo Tapao, Montenegro, circasia y nuevamente en Armenia.

La carrera ingresa nuevamente a la ciudad viniendo de Circasia, por lo que a partir de las 10:30 a.m., se producirá un nuevo cierre vial, así: Av. Centenario, Ordenador Ibérica, Avenida Ancizar López - ordenador La Cejita, Carrera 18 y 19, Glorieta Tres Esquinas y regreso al Mirador La Secreta por la carrera 18.

Por eso desde las autoridades en el caso de Armenia piden tomar rutas alternas, madrugar o esperar hasta la 1 de la tarde donde se espera que se normalice el tránsito.

La alcaldía de Armenia expidió el decreto 640 por medio del cual modifica el pico y placa en toda la ciudad. El decreto rige desde ayer 26 de noviembre con socialización por parte de los agentes de tránsito y con comparendo desde el lunes 1 de diciembre

La modificación del pico y placa en toda la ciudad será de 7:00 am a 7:00 p.m. de lunes a viernes para vehículos automotores y motocicletas y dice el decreto que la mediada tendrá una vigencia de seis meses.

El decreto señala que “El soporte técnico evidencia que la capacidad de la red vial se encuentra comprometida y que la medida contribuirá a optimizar el flujo vehicular, mejorar la operación del transporte público y reducir los niveles de congestión en los corredores más críticos, fundamentos contenidos en el Plan Maestro de Movilidad y la Política Pública de Movilidad Sostenible”

Nuevamente líderes moteros de Armenia convocan a manifestación en contra de la modificación del pico y placa

La medida entraría a regir a partir del lunes 1 de diciembre donde se ampliará a todo el perímetro urbano de 7 de la mañana a 7 de la noche.

El líder de motociclistas en la ciudad y quien incentiva la convocatoria, Gustavo Santos indicó que la jornada se desarrollará el próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 3 de la tarde en contra principalmente de la modificación del pico y placa, la restricción de las 11 de la noche para motos y el proyecto que implementaría las foto multas.

Considera que la ampliación del pico y placa impactará directamente el bolsillo de los conductores por no poder movilizarse en toda la ciudad y lo otro que calificó complejo es lo que tiene que ver con quienes transportan a sus hijos a los colegios de la ciudad.

Reconoció que deben aumentarse algunas restricciones, pero lo clave sería en zonas donde se desarrollan las obras y que el impacto en la movilidad es evidente.

Al respecto el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento indicó que siempre están pendientes de las diferentes manifestaciones que se llevan a cabo en la ciudad.

Sostuvo que el llamado especial a quienes participarán de la caravana es a que lo hagan de la manera menos traumática fortaleciendo el respeto hacia las demás personas. Advirtió que es fundamental que este tipo de espacios no se presten para que vándalos quieran desfigurar el principio de la manifestación de los moteros.

Condenaron a 17 años de prisión a tres de los autores materiales del homicidio del periodista Oscar Gómez Agudelo asesinado por sicarios en Armenia en enero de este año, sin embargo, los abogados de la familia del comunicado apelaron la decisión por considerarla baja, pero además espera que la justicia pueda dar con los autores intelectuales

Y es que El Juzgado Segundo Penal especializado de Armenia dio lectura a la sentencia mediante la cual condenó a tres de los homicidas a la pena de 212 meses de prisión, 208 meses por el homicidio y cuatro por el porte ilegal de armas. Luego del preacuerdo jurídico que tuvo la Fiscalía Tercera Especializada de Armenia con los responsables del homicidio del periodista.

El Juzgado condenó a los sicarios- Jorge Iván González Botero, Luis Miguel Tamayo Nazareno y Juan David Prado Ordoñez, como participes responsables de los delitos de homicidio agravado; fabricación y tráfico de armas de fuego o municiones,

En diálogo con Caracol Radio Armenia, el hermano del periodista Carlos Arturo Gómez manifestó: Es de anotar que nosotros pues quedamos inconformes con la pena por cuanto existe jurisprudencia de que cuando se atenta contra la vida de un periodista, contra la libertad de prensa, pues las penas son más significativas”.

Fue claro que apelaron el fallo por la inconformidad que genera para la familia por lo que esperan se genere una pena contundente.

Además, indicó que siguen esperando que los investigadores puedan dar con los autores intelectuales del crimen del periodista porque hasta el momento no hay ningún indicio sobre quienes ordenaron el homicidio y porque razones fue asesinado Oscar Gómez Agudelo.

Un verdadero drama vive una madre de familia en Filandia, Quindío, que, aunque había reportado la desaparición de su hija de 13 años, al parecer la adolescente se fue de la casa con un adulto, las autoridades investigan y buscan a la menor

Leidy Johana Soto es la madre de Samantha Osorio Soto que desde hace 11 días se fue de su casa en el municipio de Filandia, y aunque los familiares la reportaron como desaparecida, la madre confirmó que su hija se comunicó vía telefónica diciendo que estaba bien pero no podía decir en donde

Desde la alcaldía de Filandia manifestaron que, con la policía, la fiscalía, el ICBF y la comisaria de familia están investigando los hechos y por este adulto mayor se llevó a la menor sin el permiso y consentimiento de los padres de familia

Expertos en salud mental en el Quindío llaman la atención de padres de familia sobre la evasión de menores de edad

Y es que han sido constantes los casos de menores de edad que por su propia voluntad abandonan sus hogares sin importan la preocupación de sus padres.

Consultamos sobre la situación a la psicóloga Ángela Gómez de la fundación construyéndonos quien afirmó que es fundamental apuntar a la protección de los menores de edad.

Señaló que los padres de familia deben estar muy al tanto de sus hijos y si se evidencia alguna anomalía es clave denunciar ante las autoridades competentes para que se generen las intervenciones puesto que una menor de 14 años no tiene la capacidad de consentir.

Además, destacó que deben apuntar a fortalecer la comunicación para estar muy al tanto del comportamiento de los menores.

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a 10 de los integrantes de la banda delincuencial los del plan dedicado al tráfico de estupefacientes en el municipio de La Tebaida en el Quindío

La ocupación hotelera del Quindío superará el 90% en la temporada de fin e inicio de año, las autoridades de turismo están en monitoreo por las lluvias

Se acerca una de las temporadas más importantes por la llegada de visitantes al departamento, la secretaria de turismo Juana Gómez afirmó que aspiran contar con una ocupación hotelera superior al 90% para fin de año ya que al 15 de noviembre contaban con un 65%.

Explicó que durante los últimos años la dinámica de reservas ha cambiado puesto que se está generando sobre el tiempo o una semana antes, sin embargo, apuntan a esa proyección por la importancia del destino.

Asimismo, la funcionaria se refirió a las alertas que se originan por las lluvias que se esperan sean cada vez más fuertes y lo que podría provocar emergencias.

Fue clara que cuentan con los respectivos planes de contingencia y la articulación con los organismos de socorro para que ante cualquier eventualidad se establezcan las debidas restricciones.

con un emotivo acto realizado en el auditorio de Cofincafe, el departamento del Quindío recibió el reconocimiento como Primera Región Àngels de Colombia; un logro histórico que posiciona a nuestro territorio como referente nacional en la prevención, atención y respuesta oportuna frente al Ataque Cerebro Vascular (ACV).

Durante el evento, la organización que nació en el 2016 en Europa entregó la categoría oro al Hospital San Juan de Dios, por su inclusión en la estrategia 70/100 regiones, que busca contar con 100 regiones del mundo preparadas para la atención de ACV a diciembre de 2027;

así mismo fue entregado al CRUE, de la secretaría de Salud departamental, el reconocimiento de primera región Àngels. Adicionalmente se implementó el programa FAST Héroes, por medio del cual se forma a niños, docentes y rectores para detectar a tiempo las señales de un posible ataque cerebro vascular.

La CRQ, a través del equipo del Área de Fauna Silvestre, logró la recuperación de una babilla que había sido avistada días atrás en un lago del municipio de La Tebaida. La denuncia realizada por los propietarios del predio llegó a la entidad hace ocho días, lo que permitió iniciar un proceso de verificación y monitoreo constante para determinar el origen del animal y su permanencia en la zona.

Durante este periodo, el equipo de la entidad realizó inspecciones detalladas en el cuerpo de agua y sus alrededores, trazaron posibles rutas de desplazamiento y evaluaron la presencia de otros individuos de la especie en lagos vecinos. Gracias a estas labores, se logró establecer una posible migración natural como causa de la presencia del reptil.

Sobre el operativo, Mónica Jaramillo, Líder del Área de Fauna Silvestre, explicó que “Se establecieron unas rutas que creemos que pudieron haber migrado de unos lagos vecinos, que en este momento se empezaron a hacer los recorridos con funcionarios y contratistas del área de fauna silvestre de la corporación. Y anoche se logró rescatar una de estas babillas.

Además, la autoridad ambiental confirmó que el espécimen permanece en buenas condiciones y que ya se adelantan las gestiones para su liberación. Así como también está coordinando con el director de CorpoCaldas para trasladar el animal la próxima semana a un hábitat adecuado en la región de La Dorada, donde podrá regresar a un entorno natural seguro.

Por primera vez en la historia del departamento, fue registrado de manera fotográfica el venado conejo una de las especies de cérvidos más pequeñas de Sudamérica y actualmente categorizada En Peligro (EN) en Colombia, según la resolución 0126 del 2024 de especies amenazadas para Colombia.

El hallazgo se produjo en el municipio de Génova, en el páramo Chili–Barragán, gracias a una investigación liderada por la Universidad del Quindío, mediante el uso de cámaras trampa instaladas en ecosistemas de alta montaña.

El Quindío le apuesta a la economía popular, emprendedores reconocen la importancia del acompañamiento para fortalecer sus capacidades

En el centro de convenciones de la ciudad se llevó a cabo el primer encuentro de economía popular, precisamente hablamos con varios de los emprendedores que hicieron parte del evento.

Diana Yaneth Herrera de arepas pri dijo que es un negocio familiar y que es muy importante los espacios para quienes inician con los emprendimientos. Sostuvo que sus arepas no traen conservantes y tiene un sabor único por eso le da mucha alegría poder visibilizar su producto.

Otra de las emprendedoras es Carolina López del emprendimiento Carolina López arte y hogar que se dedica a elaborar elementos como recina, yeso y cerámica.

Fue clara que el acompañamiento que ha brindado la gobernación departamental y la cámara de comercio de Armenia y del Quindío ha sido vital para lograr avanzar en tema de marketing y la parte financiera.

Por su parte, la secretaria de turismo del departamento Juana Gómez Sostuvo que es el primer encuentro de los que se proyectan realizar desde la administración departamental y destacó que son dos frentes en los que se enfocaba este evento que fue la rueda de negocios donde participan 40 compradores locales, regionales y nacional y una rueda de negocios con 300 emprendedores.

Finalmente, Juan Carlos Chávez quien es director de emprendimiento de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío resaltó la alianza que se ha establecido con la gobernación para impulsar este importante proyecto.

Agregó que en el Quindío de acuerdo con el Dane hoy más de 20 mil establecimientos están como micronegocios y el 87% que tienen inscritos en el programa hacen parte de ese segmento de comercio.

14 mil millones de pesos ha transferido la Lotería del Quindío para el fortalecimiento de la salud

Así lo dio a conocer el gerente de la Lotería del Quindío, Ricardo Emilio Muñoz quien señaló que en lo que va de este año 2025 han transferido 14.200 millones de pesos entre el concesionario del chance y la entidad como tal.

Como es costumbre en esta época del año, Empresas Públicas de Armenia puso en marcha las jornadas especiales de limpieza que buscan preparar a la ciudad para la llegada de la temporada decembrina.

La primera intervención se realizó en la vía El Caimo, Durante esta y la próxima semana, EPA extenderá estas labores a otros accesos clave como la vía a Pueblo Tapao, vía a Montenegro, vía a La Tebaida y la vereda La Patria

Prosperidad Social está entregando a 24.886 participantes de Renta Joven, las transferencias monetarias del actual ciclo en modalidad giro. Hasta este sábado 29 de noviembre, los 13.697 jóvenes que aún faltan por cobrar este apoyo económico podrán reclamarlo en los puntos autorizados por el Banco Agrario.

A la fecha, solo el 44,92% de los beneficiarios del programa en esta modalidad, han retirado las transferencias por un valor de 4.654 millones de pesos. Todavía la entidad está pendiente de entregar 5.883 millones de pesos, correspondientes al 55,04% de los participantes.

El espíritu navideño vuelve a encenderse en el corazón del Quindío con la Mágica Navidad Soledén, una expedición jurásica que combina fantasía, tradición y aventura para convertirse en la experiencia familiar más importante del momento.

Se vivirá en el parque Soledén de Comfenalco Quindío, del 6 de diciembre al 4 de enero de 2026. Es la tercera versión del evento, que reúne en un mismo lugar un concepto temático, esta vez de dinosaurios, alrededor de luces y espectáculos al aire libre.

Nueve campesinos del municipio de Génova, entre ellos, adultos mayores, recibieron su título como Técnicos en Sistemas Agropecuarios Ecológicos, convirtiéndose en los primeros Técnicos CampeSENA del departamento del Quindío.

Durante 18 meses de formación, entre clases, práctica y acompañamiento permanente, el SENA llegó hasta las veredas del municipio para llevar conocimiento y abrir nuevas oportunidades a las familias rurales. Este proceso fue posible gracias al trabajo articulado con la Alcaldía Municipal de Génova, que facilitó los espacios y apoyó la participación de la comunidad.

En deportes, La Selección Quindío femenina de fútbol de salón obtuvo el subcampeonato del Campeonato Nacional de Mayores disputado en Facatativá, Cundinamarca, luego de perder en la final ante Antioquia por 2 a 1.

Con luces, color y movimiento, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) realizará hoy jueves 27 de noviembre el octavo ciclo paseo del 2025, una actividad que ha logrado consolidarse como una estrategia de vida saludable para los ciudadanos, con un promedio de 150 participantes en cada jornada y el apoyo de la Policía Nacional y la Secretaría de Tránsito y Transporte.

La salida será a las 7:00 p. m. desde la Plaza de Bolívar, con una travesía aproximada de 15 kilómetros de baja a media dificultad y con puntos de hidratación. Entre los puntos seleccionados se encuentran Plaza de Toros, 7 de Agosto, Villa Iliana, La Patria, Entre Verdes, Las Américas, Corbones, Modelo, Granada y carrera 19, finalizando nuevamente en Plaza de Bolívar.