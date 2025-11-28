Capturan a Juancito, influencer de Medellín, mientras estaría cometiendo un atraco

Medellín, Antioquia

En horas de la noche de este jueves, 27 de noviembre, fueron capturados dos hombres por presuntamente cometer dos atracos en el occidente de Medellín. Entre los detenidos estaría Juan Diego Gutiérrez Quiceno, más conocido como Juancito, un generador de contenidos con más de 40 mil seguidores en redes sociales, y quien ha subido videos, haciendo maromas en motocicletas, sin casco, en principales vías de la ciudad.

El hombre es señalado de comer dos atracos junto a otra persona, Stiven Rodríguez Taborda, hechos ocurridos en el occidente de la ciudad.

Según relatos de las víctimas, estos dos hombres inicialmente habrían atracado un local comercial de ropa, donde robaron celulares y joyas; para posteriormente intentar hurtar una motocicleta de alto cilindraje; pero fueron detenidos por la ciudadanía.

Los hombres permanecen, en la mañana de este viernes, en el Bunker de la Fiscalía de Medellín.