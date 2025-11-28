Presidente del Concejo de Medellín anunció una nueva demanda penal contra Daniel Quintero

El presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, le respondió al exalcalde Daniel Quintero, quien aseguró haber interpuesto una denuncia penal y disciplinaria ante la Fiscalía y ante el procurador, afirmando: “He interpuesto denuncia penal y disciplinaria por estos hechos ante la Fiscalía y el señor Procurador. ¿Hasta cuándo?”.

López rechazó las afirmaciones de Quintero y cuestionó declaraciones en las que, según él, el exalcalde sostuvo que “tiene controlada a la Procuraduría de Antioquia” y que “va a buscar como joderme a mí usando la Procuraduría”. Frente a esto, el presidente del Concejo pidió que Quintero precise sus señalamientos y anunció que llevará el caso ante las autoridades competentes.

“Eso sí me lo va a tener que demostrar judicialmente porque lo voy a denunciar por calumnia”. También respondió a una expresión atribuida a Quintero respecto a su supuesta influencia en los entes de control. “Ya que dijo que yo controlo la Procuraduría de Antioquia”, reiterando que esta acusación deberá ser demostrada ante la justicia”, aseguró el cabildante.

El cruce de cuestionamientos entre López y Quintero se da en medio de investigaciones abiertas relacionadas con la administración distrital anterior, así como de procesos disciplinarios y penales en curso.