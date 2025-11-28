Santa Fe se juega la vida en su visita al Tolima: Día, hora y cómo seguir el partido
Una derrota en Ibagué dejaría al equipo bogotano sin chances de defender su título.
Arranca la fecha cuatro de los cuadrangulares finales en la Liga Colombiana. Esta jornada la abrirá, Deportes Tolima cuando reciba a Independiente Santa Fe en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en un partido crucial para ambos equipos de cara a la estrella de fin de año.
Precisamente su último partido fue ante el cuadro Cardenal, en que logró un importante triunfo 2-1 en El Campín, clave para el proyecto de los dirigidos por Lucas González, que supieron aguantar el resultado. Los goles fueron de Adrián Parra y Kevin Pérez.
El cuadro Pijao lidera el grupo B con 7 puntos y de momento es el equipo que mejor se perfila para avanzar a la final, considerando que tiene el punto invisible, acumula siete fechas sin conocer la derrota y tiene la defensa menos goleada del campeonato.
Por otro lado, Santa Fe vuelve a apelar a los milagros futbolísticos, ya que con dos derrotas y tan solo un triunfo en tres partidos, su panorama en los cuadrangulares es complicado. A pesar de que los dirigidos por Francisco ‘Pacho’ López intentaron obtener el empate hasta el final ante los Pijaos, con este resultado se quedaron con 3 puntos.
Las bajas en el equipo bogotano también aquejan el plantel estas últimas semanas. A pesar de que Yairo Moreno, Omar Fernández Frasica y Daniel Torres ya se recuperaron, ahora el nuevo lesionado es Harold Santiago Mosquera, quien mencionó en zona mixta que probablemente no pueda jugar los partidos que restan.
Hora, fecha y cómo seguir el partido
El partido entre Tolima y Santa Fe se jugará el próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 5:30 p.m (hora Colombia) en el estadio Manuel Murillo Toro. La boletería ya está disponible para que el equipo local y visitante. Lo podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y en el minuto a minuto de la página web.