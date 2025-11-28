Santa Fe se juega la vida en su visita al Tolima: Día, hora y cómo seguir el partido

Arranca la fecha cuatro de los cuadrangulares finales en la Liga Colombiana. Esta jornada la abrirá, Deportes Tolima cuando reciba a Independiente Santa Fe en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en un partido crucial para ambos equipos de cara a la estrella de fin de año.

Precisamente su último partido fue ante el cuadro Cardenal, en que logró un importante triunfo 2-1 en El Campín, clave para el proyecto de los dirigidos por Lucas González, que supieron aguantar el resultado. Los goles fueron de Adrián Parra y Kevin Pérez.

El cuadro Pijao lidera el grupo B con 7 puntos y de momento es el equipo que mejor se perfila para avanzar a la final, considerando que tiene el punto invisible, acumula siete fechas sin conocer la derrota y tiene la defensa menos goleada del campeonato.

Imágenes de nuestra sesión de entrenamiento. Trabajamos concentrados en la fecha 4 del cuadrangular B @LigaBetPlayD pic.twitter.com/jpXhVYkIEC — Club Deportes Tolima (@cdtolima) November 27, 2025

Por otro lado, Santa Fe vuelve a apelar a los milagros futbolísticos, ya que con dos derrotas y tan solo un triunfo en tres partidos, su panorama en los cuadrangulares es complicado. A pesar de que los dirigidos por Francisco ‘Pacho’ López intentaron obtener el empate hasta el final ante los Pijaos, con este resultado se quedaron con 3 puntos.

Las bajas en el equipo bogotano también aquejan el plantel estas últimas semanas. A pesar de que Yairo Moreno, Omar Fernández Frasica y Daniel Torres ya se recuperaron, ahora el nuevo lesionado es Harold Santiago Mosquera, quien mencionó en zona mixta que probablemente no pueda jugar los partidos que restan.

Hora, fecha y cómo seguir el partido

El partido entre Tolima y Santa Fe se jugará el próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 5:30 p.m (hora Colombia) en el estadio Manuel Murillo Toro. La boletería ya está disponible para que el equipo local y visitante. Lo podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y en el minuto a minuto de la página web.