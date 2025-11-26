Rodallega estalló tras derrota de Santa Fe: “Parecía que no queríamos jugar, una vergüenza”

Independiente Santa Fe cayó en un partido que era crucial en las aspiraciones por llegar a la final de la Liga colombiana. El conjunto Cardenal perdió 1-2 ante Deportes Tolima por la fecha 3 de los cuadrangulares, duelo que se disputó en El Campín ante un poco más de 15.000 personas.

El conjunto bogotano jugó un primer tiempo totalmente desdibujado, pues en 7 minutos ya perdían 0-1 con gol de Adrián Parra y al 34′ fue Kevin Pérez el que marcó una gran anotación por el centro del campo. El dominio fue absoluto por parte de la visita, que se quedó con un hombre menos al 45 por la expulsión de Cristian Arrieta.

Ese hecho, así como la lesión de Harold Santiago Mosquera, cambiaron el desarrollo del partido. Al 45+4’ Christian Mafla marcó el descuento a pase del ingresado Omar Fernández Frasica y, para la parte complementaria, con los cambios, el León dominó a un Tolima totalmente replegado, pero no pudo generar opciones tan claras para empatar el duelo.

Rodallega, autocrítico por el primer tiempo de Santa Fe

En atención a los medios de comunicación, el capitán se refirió a lo que fue el partido en cuanto a lo colectivo. Calificó de vergüenza lo hecho en el primer tiempo, pero valoró la capacidad que hubo en la parte complementaria de dominar, aunque quedó haciendo falta lo más importante, concretar las que se tuvieron.

“El segundo tiempo intentamos generar, llegamos, el arquero estuvo muy bien, la defensa fue muy sólida, tiene jugadores muy fuertes. Nosotros movíamos el balón de lado a lado, pero ellos se aferraron dentro del área, se hicieron fuertes y no tuvimos ese toque de suerte, algunas pasaron cerca y no pudimos empatar el juego”, inició diciendo Hugo sobre el segundo tiempo.

Luego, llegó la autocrítica: “Obviamente aceptando que el primer tiempo ellos fueron superiores, nosotros estuvimos muy mal, nos vimos muy débiles, parecía que no queríamos jugar el partido, es una vergüenza que sentimos hoy. Hay que pedirle una disculpa al hincha, Santa Fe no debería tener ese tipo de momentos, pero también se asumen y ya pensar que el sábado tenemos que ir a ganar”.

Finalmente, aseguró que no se trató de un tema de planteamiento, sino más de actitud. “El planeamiento, el profe lo trabaja, lo estudia y él piensa que era el mejor. Yo atribuyo eso a la actitud de nosotros en el campo, nos veíamos quietos, sin fuerza, todos se identifican, los mirábamos jugar sabiendo que tienen jugadores que pueden hacer daño. Queda para nosotros hacernos responsables y darle vuelta a la página”.

Harold Santiago Mosquera y su posible último partido en Santa Fe

Otro de los protagonistas fue el habilidoso atacante, quien se retiró con una molestia en su pierna derecha. Confirmó que se trató de un desgarro que lo sacará de las canchas, así como fuera de micrófonos, expresó que podría ser su último partido con la camiseta Cardenal.

“Impotencia, tristeza. Venía haciendo un esfuerzo grande. Internamente, se sabe, el cuerpo hoy no pudo soportar y lastimosamente me lesioné… Estamos lo suficientemente grandes, tenemos un poco de conocimiento y sabemos que fue un desgarro”, dijo al respecto.