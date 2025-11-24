En cuánto quedaría el salario mínimo 2026 si sube un 10%: Valor mínimo que busca negociar la CUT

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) ha expresado que el salario mínimo vigente para 2025, establecido en 1.423.500 pesos, resulta insuficiente para cubrir los costos reales de la canasta básica en Colombia.

Desde su perspectiva, este valor mantiene un rezago histórico que afecta directamente el poder adquisitivo de los trabajadores, quienes enfrentan precios en constante aumento sin ver mejoras sustanciales en su ingreso mensual.

Es por esto que la CUT ha dicho que, aunque la inflación cercana al 5,5 % reportada por el DANE en 2025 justifica un ajuste equivalente, dicho incremento solo compensaría la pérdida de valor del dinero, sin traducirse en un avance real en las condiciones de vida.

Adicionalmente, han citado estudios de la Organización Internacional del Trabajo que resaltan la importancia de construir salarios que garanticen un nivel de vida digno y sostenible.

Por ende, el sindicato propone un aumento de doble dígito para el salario mínimo de 2026, que se establezca por lo menos en 10%, argumentando que la economía nacional y los niveles de productividad permiten un ajuste más ambicioso que responda de manera efectiva a las necesidades de los trabajadores y sus familias.

¿Por qué es importante comprender las negociaciones del salario mínimo?

Cuando usted como ciudadano conoce cómo se define y ajusta el salario mínimo, puede comprender de mejor manera su impacto directo en la vida de millones de trabajadores.

Este proceso no solo determina el ingreso base de quienes dependen de él, sino que también influye en su capacidad de compra y en la forma en que pueden satisfacer necesidades esenciales como alimentación, vivienda, transporte y educación.

Asimismo, un ajuste adecuado puede mejorar el bienestar, mientras que un aumento insuficiente profundiza las brechas sociales.

El salario mínimo también cumple un rol determinante en la formalización laboral; su valor puede incentivar o desincentivar la contratación en sectores sensibles a los costos.

Para el sector empresarial, representa un componente central en la estructura de gastos y en la planificación financiera anual, afectando decisiones de inversión y empleo. A nivel macroeconómico, incide en el consumo interno y en la dinámica del mercado.

Del mismo modo, este valor sirve como referencia para pagos legales, subsidios y beneficios, por lo que cualquier modificación tiene repercusiones amplias.

¿Cuánto sería el salario mínimo si se aprueba un aumento del 10 % para 2026?

Si el salario mínimo fijado en 1.423.500 de pesos para 2025 tuviera un aumento del 10 %, su valor para 2026 alcanzaría el 1.565.850 de pesos. Este ejercicio de proyección permite comprender cómo un incremento porcentual se refleja de manera concreta en los ingresos individuales.

A esto se suma el auxilio de transporte, que en 2025 fue de 200.000 y que, al ajustarse en la misma proporción, llegaría aproximadamente a $220.000. De esta forma, un trabajador que reciba salario mínimo más auxilio de transporte tendría un ingreso total aproximado de 1.785.850 mensuales en 2026.

Por otra parte, tenga en cuenta que este tipo de información ayuda a anticipar ajustes en el presupuesto personal, ya que un aumento puede mejorar la capacidad de cubrir gastos esenciales o planificar metas financieras.

Finalmente, como se mencionó anteriormente, para las empresas, estos cambios representan una variación en los costos laborales, lo que incide en decisiones de contratación, inversión y productividad.