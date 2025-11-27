Reconocido periodista español aseguró que apoyará a Colombia en el Mundial, por encima de su país

Colombia derrotó a España en el último amistoso disputado entre ambas selecciones en Londres. (Photo by Marc Atkins/Getty Images) / Marc Atkins

Jota Jordi, reconocido periodista español del programa El Chiringuito, sorprendió este miércoles al asegurar que en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 estará apoyando a la Selección Colombia, incluso por encima de la selección española.

Durante la emisión del programa, Jordi, quien en sus pasadas vacaciones estuvo de viaje en el país, reiteró en varias oportunidades que apoyará al equipo de Néstor Lorenzo, incluso por encima de España.

“Sí, voy con Colombia”, respondió sin dudarlo al ser interrogado por si apoyaría al combinado nacional en la próxima Copa del Mundo.

Jota Jordi es reconocido por su fanatismo por el Barcelona, por lo que se le volvió a preguntar si apoyaría a Colombia por encima de a la selección española de Lamine Yamal, gran figura del Barza.

“Yo voy con Colombia. Lo he dicho siempre, yo no soy de jugadores, yo soy de equipos y mi equipo es el Barza, y mi selección es Colombia”, respondió con contundencia.

Y añadió: “¿A mí me van a dar lecciones de españolismo gente del Madrid, que si no van españoles del Madrid van con Brasil? A mí no, yo voy con Colombia".

Finalmente, Jota Jordi expresó su amor al país: “No soy colombiano, porque no tengo los papeles”. Y añadió, que si lo fuera, sería “de Cartagena de Indias”.

Colombia y España podrían compartir grupo en el Mundial 2026. Los españoles son cabeza de grupo y el combinado nacional se ubica en el bombo 2. Todo se definirá el próximo 5 de diciembre, cuando se celebre el sorteo del Mundial en Washington.