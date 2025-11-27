“Hay futuro si hay verdad”, la exposición de la Comisión de la Verdad en la Biblioteca Departamental

La muestra está disponible al público desde noviembre y su lanzamiento oficial será el 5 de diciembre.

Una de las muestras más significativas del legado de la Comisión de la Verdad se podrá apreciar en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, está diseñada para socializar los hallazgos y las recomendaciones del Informe final, así como para activar reflexiones urgentes sobre el conflicto armado, sus causas profundas, sus persistencias y la necesidad de construir un país distinto.

La muestra invita a recorrer más de seis décadas de violencia en Colombia, a través de seis momentos expositivos que articulan testimonios, documentos, mapas, registros audiovisuales y ejercicios de memoria colectiva.

El objetivo de la muestra en la Capital del Valle, es propiciar encuentros entre visitantes, organizaciones sociales, étnicas, de mujeres y de jóvenes locales, entre otros actores sociales, así como con procesos de memoria.

Más que un relato cerrado, es una invitación a mirar de frente lo vivido, a escuchar las voces de quienes han sufrido la guerra y a reconocer que la verdad no es solo un derecho de las víctimas, sino una necesidad de toda la sociedad como conversación permanente de país.

Uno de los aspectos más significativos de esta itinerancia es la programación académica y cultural que acompaña a la exposición. A través de una convocatoria pública, diferentes comunidades, organizaciones y colectivos de Cali se han postulado para hacer parte de una agenda que responde a las memorias, los lenguajes y las preocupaciones del territorio.

La Biblioteca Departamental será escenario de talleres, conversatorios, presentaciones artísticas, proyecciones de cine, laboratorios pedagógicos y diálogos en los que se cruzan testimonios, arte y reflexión para pensar la Colombia herida y la Colombia posible.

Esta exposición fue presentada por primera vez entre febrero y diciembre de 2024 en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, donde recibió más de 53 mil visitantes.