Gobernadora del Valle insiste en salvar el Tren de Cercanías tras negativa del Gobierno nacional

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que el Tren de Cercanías del Valle no se detiene, pese a que el Gobierno nacional negó el aval para cofinanciar el 70% del primer tramo entre Cali y Jamundí.

En Bogotá, durante una agenda conjunta con el alcalde de Cali, la mandataria expuso el proyecto ante delegaciones de Estados Unidos, Corea del Sur, la Unión Europea y representantes de la banca multilateral.

“Este proyecto estaba completamente listo, financiado por nuestra parte… pero no logramos la cofinanciación del 70% del Gobierno nacional”, afirmó Toro, quien insistió en que la región ya tiene asegurados 3,5 billones de pesos con vigencias futuras para avanzar en la obra.

Ruta para salvar el proyecto

La Gobernadora confirmó que trabajan con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), entidad que estructuró el proyecto, para atraer inversión privada.

La meta es completar 7,2 billones de pesos que permitan construir los primeros 14 kilómetros del tren y su integración con 13 estaciones del MÍO.

“Vamos a exigirle a todos los candidatos presidenciales que se comprometan con la cofinanciación. El tren va para adelante porque estamos trabajando de la mano con Cali, Jamundí, el sector privado y la comunidad”, señaló.

Toro agregó que el modelo de financiación contempla que el inversionista privado construya y opere el tren, además de instrumentos urbanísticos como la redensificación del corredor ferroviario.

“No es un proyecto de Dilian ni de Eder”

La Gobernadora sostuvo que esta iniciativa es de los vallecaucanos, con impactos esperados en generación de empleo, movilidad sostenible y calidad de vida. “Queremos estar acompañados de la banca multilateral para que las licitaciones sean transparentes”, dijo.

Lo que dice el Gobierno nacional

Desde Cartagena, la ministra de Transporte explicó que el trámite aún no continúa porque faltaban demostraciones financieras del territorio:

“Ese proceso está en el Ministerio de Hacienda y el ente territorial debía demostrar su capacidad de cofinanciación, y ahí eso quedó un poco detenido”, señaló durante el Congreso Nacional de Infraestructura de la CCI.