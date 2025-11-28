Prepárese: Barranquilla y Atlántico se “despiertan” con horarios extendidos y Black Weekend

La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, anunció el lanzamiento de la campaña Barranquilla y Atlántico Despierta, un movimiento comercial que se vivirá del 19 al 21 de diciembre y que incluye horarios extendidos, actividades recreativas y presentaciones musicales en centros comerciales y establecimientos aliados.

La estrategia busca aprovechar el aumento de visitantes y el ambiente festivo propio de diciembre, con la meta de mantener activa la dinámica comercial durante todo el mes, así lo expresó la gerente de Fenalco Atlántico, Yilda Castro.

“Desde Fenalco presentamos la estrategia Barranquilla y Atlántico Despierta, una campaña que realizaremos del 19 al 21 de diciembre con horarios extendidos y una agenda de actividades musicales y recreativas durante todo el mes en los centros comerciales y establecimientos que se han unido a esta iniciativa. Además, lanzamos esta estrategia en el marco de los Black Day y cerraremos noviembre con un Black Weekend, del 28 al 30 de noviembre, en el que los comercios vinculados ofrecerán promociones, descuentos y diversas actividades. Los establecimientos participantes tienen muy buenas expectativas de crecimiento en sus ventas, no solo en las tiendas físicas, sino también a través de sus plataformas digitales”, dijo.

Además, Castro explicó que esta iniciativa se presentó en el marco de los Black Day, como parte del paquete comercial que Fenalco diseñó para cerrar el año con mayor impulso.

Black Weekend: el remate de noviembre

La gerente también confirmó que noviembre culminará con un Black Weekend que irá del 28 al 30 de noviembre. Durante esos días, los comercios aliados ofrecerán promociones especiales, descuentos y eventos diseñados para atraer más compradores tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Expectativas positivas para las ventas locales

Fenalco señaló que los establecimientos esperan un crecimiento significativo en ventas, motivado por la ampliación de horarios y las jornadas especiales. La entidad aseguró que este movimiento comercial representa un impulso importante para la economía local en una de las temporadas más fuertes del año.