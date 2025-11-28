Fiscalía interrogará a presunto implicado en desaparición de Dayana Ochoa y su hija en Loma Roja 

La Fiscalía General de la Nación confirmó que realizó una inspección en una vivienda ubicada en el sector de Loma Roja, en el barrio Me Quejo, como parte de las primeras acciones investigativas por la desaparición de Dayana Carolina Ochoa, de 40 años, y su hija de 10 años, Lucía Carolina.

Inspección en vivienda de Loma Roja

Según explicó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el operativo incluyó una verificación detallada del lugar tras recibir denuncias de la comunidad que señalan al compañero sentimental de la madre como posible responsable.

“Es un hecho lamentable, se hizo una inspección a la casa de ellas sin haber encontrado mayor material referido a su desaparición y en la tarde de hoy vamos a tener citado a interrogatorio al compañero. ¿Está capturado? No, no, no, va a comparecer a interrogatorio”, dijo la fiscal.

Autoridades llaman a interrogatorio al señalado

Ante estos hallazgos preliminares, la Fiscalía anunció que el hombre será citado a interrogatorio. La finalidad es conocer su versión de los hechos y establecer si existen indicios relacionados con desaparición forzada, violencia de género o incluso posibles dinámicas de trata de personas.

Las autoridades reiteraron que el proceso avanza con prioridad debido a la minoría de edad de una de las víctimas y al riesgo que implica la falta de paradero conocido.