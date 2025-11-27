Así se vivirá la agenda del Carnaval 2026: una fiesta entre legado e innovación

En un evento multitudinario realizado este miércoles 26 de noviembre en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón, Barranquilla presentó oficialmente el Carnaval 2026, que se celebrará del 17 de enero al 17 de febrero. La programación apuesta por volver a la raíz y fortalecer el inmenso poder cultural de la fiesta más grande de Colombia, incorporando a la vez innovaciones tecnológicas, nuevos escenarios y homenajes a manifestaciones con grandes legados.

La agenda de esta edición incluye cerca de 40 eventos masivos y más de 50 actividades, entre las que destacan el regreso del Semillero de la Tradición, una agenda académica renovada, nuevos espacios en parques y conchas acústicas, y cuatro días de coronaciones para las reinas populares. La Gran Parada de Tradición homenajeará la música folclórica en vivo y la Gran Parada de Comparsas exaltará la música de los picós.

Tradición, aniversarios y homenajes en 2026

El Carnaval de Barranquilla 2026 conmemorará hitos históricos como los 525 años del descubrimiento de la desembocadura del río Magdalena, los 25 años de la declaratoria del Carnaval como Patrimonio Cultural de Colombia y los 35 años del Cumbiódromo de la Vía 40, escenario que ha visto desfilar generaciones de danzas, comparsas y artistas.

También serán celebradas importantes trayectorias:

150 años del Congo Grande de Barranquilla , dirigido por el Rey Momo 2026 .

, dirigido por el . 90 años del Paloteo Mixto .

. 70 años de la Cumbiamba La Revoltosa .

. Cinco décadas de agrupaciones como Palma Africana, La Currambera y el Congo Moderno.

como Palma Africana, La Currambera y el Congo Moderno. Disfraces patrimoniales como El Mago de Hoz, India Piel Roja y sus Disfraces, y El Indio Piel Roja, también cumplirán 50 años.

Innovación y sostenibilidad: los nuevos pilares

La organización del Carnaval incorporó herramientas tecnológicas como el censo digital de hacedores, drones para el control y monitoreo de desfiles, levantamientos satelitales de escenarios y nuevos diseños de carrozas más seguras y sostenibles.

Será, además, el primer Carnaval con sello de sostenibilidad, con acciones enfocadas en movilidad verde, manejo adecuado de residuos, economía circular, eficiencia energética y la medición y compensación de la huella de carbono en la Vía 40.

“Este será un Carnaval que nos invita a volver a la raíz, dimensionado en tradición, innovación y sostenibilidad. Más que una fiesta, es un motor creativo que impulsa a nuestra ciudad”, afirmó Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla.

Michelle Char Fernández recibió el Decreto Real

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del Decreto Real a la soberana del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, de manos del alcalde Alejandro Char. El acto contó con la presencia de la monarquía carnavalera, la primera dama Katia Nule, hacedores, familiares y cientos de asistentes que celebraron este símbolo del inicio festivo.

Michelle lució el vestido “La esperanza florece”, elaborado por 25 mujeres de la Fundación Esperanza del Centro de Rehabilitación El Buen Pastor. Inspirado en el azul profundo del cielo, la pieza incorporó mariposas en canutillo y un tejido artesanal construido con más de 1.300 metros de hilos y sesgos, simbolizando transformación y renacimiento.

“Este decreto lo recibo con orgullo. Estamos listos para vivir un Carnaval que vuelve a la raíz y celebra nuestra identidad, porque ¡quien lo vive es quien lo goza!”, expresó la soberana.

Comienza la cuenta regresiva

Con la presentación oficial, Barranquilla inicia el camino hacia su fiesta más grande, que comenzará formalmente el 17 de enero con la Lectura del Bando y culminará el martes de Carnaval con el tradicional Desfile de Joselito.

El Carnaval 2026 promete ser una edición inolvidable: profundamente tradicional, innovadora y sostenible, pensada para todos los gustos y generaciones.