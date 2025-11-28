‘Black Days’: grandes descuentos en el comercio del Quindío para la temporada navideña

Armenia

Esta importante jornada se caracteriza por grandes descuentos en diferentes productos del comercio como preámbulo a la temporada navideña.

Recordemos que se lleva a cabo el último viernes del mes de noviembre, después del día de acción de gracias en Estados Unidos y que ha sido adoptado en otras zonas del mundo.

La directora de Fenalco en el departamento, Diana Patricia López se mostró optimista por la jornada en la que se genera la dinámica económica del sector comercial porque muchas personas aprovechan para adelantar las compras navideñas durante estos días.

“Este fin de semana, acuérdese que es el Black Friday. El lunes es Cyberlunes, la gente muy preparada con el 50, 60, 70% con todas las de la ley para mover todos esos inventarios, la gente comprando y obviamente pues organizando para lo de Navidad", manifestó.

Afirmó que son altas las expectativas por eso no bajan la guardia con actividades que fortalezcan el comercio formal.

Es así como dio a conocer que el próximo 19 de diciembre vivirán la estrategia denominada ‘Armenia despierta’ de la mano con la alcaldía municipal y también las autoridades para garantizar la seguridad.

“Y vamos con Armenia Despierta que es el 19 de diciembre, que lo estamos haciendo con la alcaldía, que vamos a hacer un despliegue espectacular, como siempre lo hacemos, con música, con todo las seguridad, del transporte para que la gente compre, todos compramos de una otra manera el detalle para nuestros padres, nuestros hijos, para todos. Entonces, vamos a estar muy preparados", mencionó.

Invitó a la comunidad en general a apoyar el comercio local comprando activamente en el departamento.