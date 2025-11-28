La Liga Española renovó los derechos de transmisión de sus partidos: conozca la asombrosa cifra

LaLiga de España finalizó el proceso de venta de los derechos televisivos y audiovisuales entre el año 2027 y 2032, aumentando así su ganancia total en un 6%, si se compara con el ciclo anterior (2022-2027), en un momento en el que otras ligas europeas están perdiendo el su valor.

El contrato se le adjudicó a las empresas Telefónica y Dazn, con cinco partidos de cada jornada para cada operador, garantizando así la cobertura completa de los eventos deportivos. La cifra se sitúa en más de 5.250 millones de euros, es decir, que por cada año el campeonato español recibiría 990 millones de euros por temporada.

El total de derechos audiovisuales ascendería a 6.135 millones de euros en el periodo anunciado, lo que es equivalente a un aumento del 9% respecto al ciclo anterior, según lo indicado por el presidente de La Liga, Javier Tebas.

“En un contexto nacional e internacional complejo, haber asegurado un crecimiento en conjunto de un 9%, que supone más de 500 millones que el ciclo anterior, es una excelente noticia para la sostenibilidad económica de nuestros Clubes y para el futuro del fútbol profesional español, que obtendrá un ingreso por los derechos domésticos superior a los 6.135 millones de euros. En un momento en el que muchas ligas están perdiendo valor, que LA LIGA siga creciendo y alcance máximos históricos es especialmente relevante”.

Esta reciente inversión posiciona a las dos marcas como aliados estratégicos del fútbol español, impulsando así el alcance a las nuevas audiencias, entre públicos actuales y nuevos, para dar una cobertura de máxima calidad.

Para hacer la comparación con otros campeonatos, la Premier League vendió en diciembre del 2023 sus derechos televisivos en 7.800 millones para el periodo entre 2025 y 2029, aumentando en 2.200 millones el valor respecto al ciclo de 2022-2025, que era 6.700 en lo que se informó de la negociación.