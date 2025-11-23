Tabla de posiciones en España: así quedó con el empate del Real Madrid en su partido contra Elche. (Photo by Angel Martinez/Getty Images) / Angel Martinez

¡Sufrida jornada para el Real Madrid en España! El equipo dirigido por Xabi Alonso sufrió más de lo esperado frente al modesto Elche y terminó salvando un agónico empate a dos tantos (2-2) en el Estadio Manuel Martínez Valero.

Precisamente, los merengues iniciaron perdiendo el compromiso, gracias a la fenomenal jugada colectiva que capitalizó Aleix Febas (53′). Más adelante, sobre los 78′, Dean Huijsen aprovechó una asistencia de Jude Bellingham para emparejar la historia.

Y las emociones llegaron en el cierre. Álvaro Rodríguez volvió a poner en ventaja a los locales, tras un bombazo desde el borde del área; cuando todo parecía perdido para la Casa Blanca, Bellingham aprovechó una dejadita de Mbappé para sentenciar el 2-2 definitivo.

Con este resultado, Real Madrid mantiene la punta de la Liga Española con 32 unidades, mientras que Barcelona lo persigue a tan solo un punto. En la tercera posición aparece Villarreal con 29 y Atlético de Madrid es cuarto con 28.

Resultados de la fecha 13 en España

Valencia 1-0 Levante

Alavés 0-1 Celta de Vigo

Barcelona 4-0 Athletic Club

Osasuna 1-3 Real Sociedad

Villarreal 2-1 Mallorca

Real Oviedo 0-0 Rayo Vallecano

Real Betis 1-1 Girona

Getafe 0-1 Atlético de Madrid

Elche 2-2 Real Madrid

Tabla de posiciones en España