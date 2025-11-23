Tabla de posiciones en España: así quedó con el empate del Real Madrid en su partido contra Elche
El equipo de Xabi Alonso salvó la igualdad en los últimos minutos del compromiso.
¡Sufrida jornada para el Real Madrid en España! El equipo dirigido por Xabi Alonso sufrió más de lo esperado frente al modesto Elche y terminó salvando un agónico empate a dos tantos (2-2) en el Estadio Manuel Martínez Valero.
Precisamente, los merengues iniciaron perdiendo el compromiso, gracias a la fenomenal jugada colectiva que capitalizó Aleix Febas (53′). Más adelante, sobre los 78′, Dean Huijsen aprovechó una asistencia de Jude Bellingham para emparejar la historia.
Y las emociones llegaron en el cierre. Álvaro Rodríguez volvió a poner en ventaja a los locales, tras un bombazo desde el borde del área; cuando todo parecía perdido para la Casa Blanca, Bellingham aprovechó una dejadita de Mbappé para sentenciar el 2-2 definitivo.
Con este resultado, Real Madrid mantiene la punta de la Liga Española con 32 unidades, mientras que Barcelona lo persigue a tan solo un punto. En la tercera posición aparece Villarreal con 29 y Atlético de Madrid es cuarto con 28.
Resultados de la fecha 13 en España
- Valencia 1-0 Levante
- Alavés 0-1 Celta de Vigo
- Barcelona 4-0 Athletic Club
- Osasuna 1-3 Real Sociedad
- Villarreal 2-1 Mallorca
- Real Oviedo 0-0 Rayo Vallecano
- Real Betis 1-1 Girona
- Getafe 0-1 Atlético de Madrid
- Elche 2-2 Real Madrid